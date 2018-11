Inalta Curte a stabilit noile completuri. Sefa ICCJ: Sper sa se sfarseasca epopeea, desi am mari dubii

Inalta Curte de Casatie si Justitie a tras la sorti, vineri, membrii completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018. Tragerea la sorti si desemnarea viitorilor membri ai acestor completuri a venit ca urmare a deciziei CCR de miercuri, potrivit unui comunicat de presa al instantei supreme.

Una dintre mizele acestei decizii este stabilirea unui nou complet de judecata in cazul apelului lui Liviu Dragnea la condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive din Teleorman. Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a declarat, la final, ca spera ca acum "sa se sfarseasca epopeea completurilor". A recunoscut, insa, ca are "mari dubii". Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a declarat, dupa: "Sper sa se sfarseasca acum epopeea completurilor de 5, desi am mari dubii".

Completul 2 in materie penala

1. Lavinia Lefterache

2. Ionut Matei

3. Ilie Gheorghe Aurel

4. Bogdan Ioana

5. Pistol Stefan

Supleanti

Oana Burnel

Popa Rodica Aida

Cobzariu Maricela

Serban Leontina

Dragomir Ilie Iulian

La Completul 2 Penal sunt dosarele in care sunt judecati: Calin Popescu Tariceanu, Cristian David si Sebastian Ghita - cazul cu Iulian Badescu.

Completul 1 in materie penala

1. Cosma Rodica

2. Selaru Valentin Horia

3. Nenita Simona Cristina

4. Vasile Francisca Maria

5. Ilie Ioana Alina

Supleanti

Tatiana Rog

Florentina Dragomir

Rus Andrei Claudiu

Luciana Mera

Sandel Macavei

La Completul 1 Penal sunt dosarele in care sunt judecati: Liviu Dragnea, Toni Grebla, Victor Ponta, Sebastian Ghita - cazul in care sunt implicati sefi de parchete si politie din Prahova si Cristian Rizea.

Completul de 5 judecatori nr. 1 Civil

1. Nicolae Adina Georgeta

2. Popoiat Elena Carmen

3. Condoiu Minodora

4. Maiereanu Iuliana

5. Farmathy Gheza Attila

Supleanti

Cristescu Simona Lala

Tabarca Mihaela

Tau Carmen

Birsan Gabriela Victoria

Nastasie Veronica

Completul de 5 judevatori nr. 2 Civil

1. Macavei Sorinela Irina

2. Dumineca Virginia Florentina

3. Dolache Bogdan

4. Hincu Cezar

5. Visoiu Emilia Claudia

Supleanti

Grigoras Nina Ecaterina

Florescu George Bogdan

Zaharia Rodica

Ivanovici Laura Mihaela

Stanisor Denisa Angelica

Decizia CCR si mizele ei

Curtea Constitutionala a hotarat miercuri ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu formarea completurilor de judecatori. Practic, CCR a admis solicitarea Guvernului.

Intr-un comunicat de presa postat pe site se precizeaza ca CCR a decis urmatoarele:

"1. A admis sesizarea formulata de prim-ministrul Guvernului Romaniei si a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, generat de hotararile Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, incepand cu Hotararea nr.3/2014, potrivit carora au fost desemnati prin tragere la sorti doar 4 din cei 5 membri ai completurilor de 5 judecatori, contrar celor prevazute de art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr.255/2013.

2. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza a proceda de indata la desemnarea prin tragere la sorti a tuturor membrilor completurilor de 5 judecatori, cu respectarea art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr.207/2018".