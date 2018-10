Incepand de astazi se schimba denumirile carburantilor

Incepand de astazi, 12 octombrie 2018, soferii vor gasi la pompa, in toate benzinariile din tara, o surpriza. Carburantii vor avea alte denumiri! Masura se aplicata in toate statele Uniunii Europene, inclusiv in Romania.

Benzina si motorina vor primi aceleasi simboluri in toate statiile din Europa, astfel incat soferilor sa le fie mai usor sa le identifice. Astfel, toate masinile alimentate cu benzina vor folosi carburanti notati cu litera "E" si aceasta litera va fi incadrata intr-un cerc. Litera va fi urmata obligatoriu de una sau de doua cifre, dupa caz. Astfel, daca veti gasi inscriptia E5 intr-un cerc deasupra pompei, inseamna ca veti cumpara benzina de 95 sau de 98 care are maximum cinci procente etanol.

Benzina E10 va fi de 95 sau de 98 si cu 10% etanol in compozitie. Anumite vehicule nu sunt pregatite pentru carburant cu atat de mult etanol, asa ca trebuie sa fiti atenti cu ce alimentati ca sa nu aveti probleme pe termen lung. Doar vehiculele compatibile cu E85 vor putea sa alimenteze cu acest sortiment de benzina, care contine 85% etanol. Alimentarea cu acest sortiment poate aduce avarii la un autoturism sau la o motocicleta pregatita din fabrica doar pentru benzina, nu si pentru "super-etanol".

Acel tip de carburant era popular in anumite zone din Statele Unite ale Americii, dar popularitatea sa a crescut si in anumite tari europene. Simbolul pentru motorina va fi litera "B" si va fi integrat intr-un patrat. Desi va fi derutant, B-ul vine de la procentul de bio-diesel din motorina. Astfel, va exista motorina B7 la pompe incepand cu data de 12 octombrie 2018. Insa, viitorul ne va aduce motorina B10 la pompe si, ulterior, sortimentul XTL. Acesta reprezinta motorina sintetica, o inventie realizata deja de mai multe companii. In ciuda faptului ca motorina va fi notata cu litera "B", nu vei putea alimenta o masina cu motorina in loc de benzina deoarece gura de alimentare a rezervoarelor moderne nu permite accesul unei pompe pentru motorina, relateaza auto-bild.ro. Rombul va fi simbolul geometric pentru toti carburantii alternativi. H2 va fi prezent la pompele speciale de alimentare cu Hidrogen, in timp ce pompele de GPL vor fi singurele care nu isi schimba numele, dar vor avea cele trei litere intr-un romb. Pompele de gaz natural lichefiat vor avea avea inscriptia GNL intr-un romb, iar cele cu gaz natural comprimat vor avea GNC in aceeasi forma.