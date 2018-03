Informatii bomba din presa americana! Hackerul roman Guciffer ar fi agent rus

Hackerul Guccifer 2.0, care a actionat impotriva campaniei prezidentiale din 2016 a fostului secretar de stat american Hillary Clinton, ar fi lucrat de fapt pentru serviciile secrete militare ruse GRU, scrie vineri Business Insider, citand o relatare a publicatiei Daily Beast.

Potrivit Agerpres, Guccifer 2.0 a negat orice legaturi cu Rusia, dar in ianuarie 2017, in urma examinarii amprentelor digitale, comunitatea de informatii a SUA a ajuns la concluzia ca atacurile cibernetice asupra Comitetului National Democrat si asupra membrilor campaniei lui Hillary Clinton pentru prezidentiale au fost in mare masura, daca nu chiar in totalitate, conduse de grupuri care lucrau pentru serviciile ruse de informatii.

Prin urmare, expertii in securitate cibernetica au stabilit ca hackerul a fost un interpus sau un agent al campaniei ruse de dezinformare. Potrivit companiei de securitate cibernetica ThreatConnect, Guccifer 2.0 a folosit un serviciu VPN (Virtual Private Network), Elite VPN, pentru a-si ascunde originea atacurilor. Insa el a uitat o data sa activeze serviciul si astfel si-a deconspirat adresa IP si locatia de unde actiona. Investigatorii americani au reusit apoi pe baza acestei informatii sa-l identifice pe Guccifer 2.0 ca agent al GRU.

Guccifer 2.0 a piratat cibernetic Comitetul National Democrat, iar publicarea unor materiale astfel sustrase a adus un prejudiciu de imagine considerabil candidatei democrate la presedintie, Hillary Clinton. Aceste relatari despre identitatea lui Guccifer 2.0 survin in contextul investigatiilor din SUA cu privire la o presupusa interferenta ruseasca in alegerile prezidentiale din SUA. Democratii sustin ipoteza unei astfel de implicari a Rusiei in favoarea lui Donald Trump. Totusi, nu este clar daca hackerul (sau grupul de hackeri) Guccifer 2.0 este acelasi cu Guccifer, hackerul roman Marcel Lazar Lehel, condamnat la inchisoare in Romania si SUA pentru spargerea conturilor de e-mail ale mai multor personalitati romane si americane.