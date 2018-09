Informatii de ultima ora despre scandalul in care au fost implicati doi americani! Un cunoscut luptator MMA a fost implicat

Luptatorul MMA Valentin Catalin Bulza este cautat de politisti, fiind suspectat ca ar fi implicat in atacul celor doi baschetbalisti de la ACS Cuza Sport, Darrel Bowie (24 de ani) si Joseph McClain (26 de ani). Sportivul este prieten cu interlopul brailean Daniel Gabriel Husein, cunoscut ca si "Dasaev", s-a predat ieri politistilor. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore.



Se pare ca luptatorul MMA s-ar fi aflat in noaptea incidentului pe terasa „The Music Pub". Conform datelor din ancheta, se pare ca aproximativ opt persoane ar fi implicate in acest incident. Cat despre victime, Darrel Bowie se afla sub supravegherea medicilor de la Spitalul Floreasca din Bucuresti, iar colegul sau, Joseph McClain, a ramas internat in Braila.