Infotrafic: Doua autostrazi, 17 drumuri nationale si 39 de drumuri judetene sunt inchise din cauza viscolului in sapte judete

Doua autostrazi, A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, 17 drumuri nationale si 39 de drumuri judetene sunt inchise din cauza viscolului, luni noapte, in sapte judete, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

UPDATE 03:15 Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru dumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.

Astfel, sunt inchise autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, precum si urmatoarele drumuri nationale: judetul Teleorman - DN 65E Rosiorii de Vede - Furculesti; DN51 Alexandria-Izvoarele; DN51A Alexandria-Viisoara-Zimnicea; judetul Calarasi - DN 41, pe tronsonul Cascioarele-Chirnogi- Oltenita; DN 3, pe tronsonul Branesti - Cuza Voda; DN 3A, pe tronsonul Lehliu - Fetesti; DN 21, pe tronsonul Drajna - Calarasi; DN3B, pe tronsonul Calarasi - Fetesti; judetul Giurgiu - DN 5, pe tronsonul 1 Decembrie - Giurgiu; DN 5A, pe tronsonul Falastoaca - Izvoarele; DN 5B, pe tronsonul Balanoaia - Ghimpati; DN 41, pe tronsonul Daita - Cascioarele; judetul Constanta - DN 3, pe tronsonul Murfatlar - Ostrov; DN2A, pe tronsonul kilometric 127 - 196 (Harsova - intrare Ovidiu); DN3C, pe tronsonul Constanta - Ovidiu; DN22C, pe tronsonul Constanta - Medgidia; judetul Ilfov - DN 3, pe tronsonul Branesti - limita cu jud. Calarasi; judetul Ialomita -DN 21, pe tronsonul Slobozia - Drajna; DN3A, pe tronsonul Drajna - Fetesti; judetul Vrancea - DN 2N, pe tronsonul Bogza - Dumbraveni.

Din cauza viscolului, traficul rutier se desfasoara controlat, sub supravegherea echipajelor de politie, pe DN65A pe tronsonul Turnu Magurele - Rosorii de Vede. De asemenea, sunt restrictii de tonaj (3,5 tone) pe cinci drumuri nationale: judetul Constanta - DN22, pe tronsonul MihaiViteazul - Ovidiu; DN3, pe tronsonul Murfatlar - Cobadin - Ostrov Vama; DN38, pe tronsonul Agigea - Vama Negru Voda; judetul Tulcea - DN22, pe tronsonul Baia - limita jud. Constanta; judetul Ialomita - DN2A, pe tronsonul Slobozia - Giurgeni.

De asemenea, sunt inchise 39 de drumuri judetene in Teleorman, Dolj, Olt, Giurgiu, Constanta, Tulcea si Calarasi. Infotrafic mai autoritatile bulgare nu mai permit accesul autocamioanelor dinspre Romania prin PTF Ruse, intrucat drumurile din acest Ruse sunt inchise din cauza viscolului. Masura este in vigoare pana in data de 27 februarie la ora 08.00.

In judetul Constanta, au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Midia si Mangalia. De asemenea, in judetul Tulcea, a fost inchisa Bara Sulina. In judetul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov au fost inchise, din cauza vantului puternic.