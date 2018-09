Interlopul Ghenosu, batut in puscarie de interlopi sarbi

Interlopul Florin Ghinea, cunoscut sub numele de Ghenosu, a primit o bataie crunta in celula din Londra unde asteapta judecarea extradarii in Romania. Ghenosu, considerat unul dintre cei mai periculosi lideri ai lumii interlope din Romania, ar fi avut un conflict violent cu mai multi detinuti sarbi. Potrivit unor surse judiciare, interlopul roman ar fi fost incarcerat cu mai multi interlopi sarbi pe care oamenii lui i-ar fi inselat cu niste alcool.

Interlopul i-ar fi cunoscut pe sarbi intr-un cartier rau famat de la periferia Londrei. Sarbii i-au vandut lui Ghenosu alcool furat in valoare de aproximativ 20.000 de lire sterline, dar acesta „a uitat" sa plateasca. Florin Ghinea a fost retinut in august la Londra, dupa ce, cu cateva luni inainte, procurorii DIICOT l-au scapat de sub supraveghere.