Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit, anuntul fiind facut de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf

„Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!", a scris fiica artistei.

"Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila. Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila. Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor! Te iubim si te vom iubi mereu!", spune Anamaria Prodan Reghecampf.

Ionela Prodan avea 70 de ani si in ultima vreme a avut mari probleme de sanatate, fiund internata de mai multe ori in spital. Cantareata de muzica populara a fost internata la Spitalul Universitar de Urgenta Elias in urma cu aproximativ o luna, dar si la finalul lunii ianuarie, in urma unor simptome cardiace si neurologice.