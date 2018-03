Invatamant obligatoriu de 15 ani. De cand se va aplica legea si ce se intampla cu gradinitele

Invatamantul obligatoriu s-ar putea intinde pe durata a 15 ani, dupa ce deputatii au votat o lege in acest sens. Proiectul legislativ va merge la Senat, care este for decizional in acest caz.

Atfel, gradinita devine obligatorie de la grupa mijlocie. Proiectul de lege prevede obligativitatea ultimilor doi ani de invatamant prescolar, invatamantul primar, gimnazial si primii doi ani ai invatamantului secundar superior. Proiectul a fost votat cu 78 de voturi "pentru", 25 de voturi "impotriva" si 55 de abtineri. Initiatoarea proiectului, Camelia Gavrila (PSD), presedinte al Comisiei de Invatamant din Camera Deputatilor, sustine ca astfel se va da o sansa de educatie de calitate celor din mediile defavorizate.

"Pe de alta parte, ideea de obligativitate inseamna o sansa la educatie de calitate si pentru mediile defavorizate, pentru invatamantul real si pentru mediile de periferie urbana, acolo unde, poate, copiii nu au posibilitatea si nu pot beneficia nici de supraveghere, nici de un sprijin educational avizat. Prin aceasta initiativa (...) ne propunem sa devina grupa mijlocie si grupa mare treptat parte a invatamantului obligatoriu. In felul acesta, de la cei 12 ani de scoala traditionala plus clasa pregatitoare se adauga inca doi ani, dar in etape. Credem ca nimic nu este prea scump pentru educatia copiilor. Intr-o prima etapa grupa mare va deveni obligatorie incepand cu 2020, iar grupa mijlocie va deveni in 2023 grupa obligatorie", a spus initiatoarea proiectului.

De asemenea, initiatorii legii sustin ca, atunci cand ajung la scoala, exista decalaje majore intre copiii crescuti acasa si cei inscrisi la gradinita. Asa ca, grupa mijlocie si cea mare ar trebui sa devina obligatorii. Specialistul in educatie Marian Stas considera ca initiativa este de laudat si ca urmeaza modelul occidental al invatamantului prescolar.

„In Marea Britanie, copiii sunt dusi la gradinita de la 2 ani si se dezvolta mult mai armonios. Si stiu din experienta proprie. Nepotul meu este in aceasta situatie. Mai mult, sora lui de 4 ani, care este la pregatitoare, este dusa din cand in cand de educatoare sa participe la cursurile elevilor de clasa l-a. Acum, ei interactioneaza cu adultii si intre ei fara probleme", a spus specialistul, conform Adevarul. In ceea ce ii priveste pe parinti, parerile sunt impartite. Unii spun ca gradinitele din sistemul de stat sunt prea aglomerate si ca proiectul va fi foarte greu de pus in practica.