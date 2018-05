Invazie de capuse in Ploiesti. Primarul cere instituirea starii de urgenta

Primarul din Ploiesti cere instituirea starii de urgenta in oras, din cauza capuselor, sobolanilor si tantarilor. Municipalitatea nu a reusit sa incheie un contract cu o firma de deratizare, din cauza contestatiilor.

Numai la Ploiesti, zeci de oameni au ajuns la spital muscati de capuse Iar la nivelul intregii tari sunt sute de cazuri. Un copil de 10 ani din Ploiesti se juca in parc atunci cand a fost intepat de o apusa. Alti 140 de oameni din oras au ajuns in ultima luna la medici iar cei mai multi numai in ultimele zile.

Lucia Vasile, Medic primar boli infectioase: "Noi am vrea sa rugam populatia sa nu extraga la domiciliu aceste capuse, sa vina ca este mult mai usor de scos daca nu a ramas capul in plaga": Autoritatile locale spun ca din toamna au pornit licitatia in urma careia sa incheie un contract cu o firma care sa se ocupe dezinsectie.

Adrian Dobre, Primar Ploiesti: Se poate vorbi de o anumita stare de alerta, stare de urgenta drept pentru care am si solicitat intitutiei prefectului sa convoace comitetul de situatii de urgenta. Noi nu putem sa asteptam solutionarea acestei probleme pe calea instantei.

In schimb, prefectul care va conduce comitetul de urgenta spune ca nu pot institui stare de urgenta in oras pentru ca nu este situatia exceptionala prevazuta in lege. Poate doar cere directiei de sanatate publica sa instituie un set de masuri pentru tot judetul La Galati, de exemplu primaria a gasit o solutie si a facut licitatie doar pentru pentru a plati substantele iar de stropire se ocupa societatea de salubritate a orasului. Acum deja imprastie din avion substante impotriva insectelor de sezon.

Si la spitalul din Galati au ajuns zeci de persoane intepate de capuse. In cazul in care sunteti intepati de o capusa, nu incercati sa o extrageti singuri. Puteti merge la medicul de familie care dupa ce o scoate va da un tratament si daca este cazul va poate recomanda sa mergeti la infectionist pentru analize. Sau puteti merge la camera de garda , fara trimitere de la medic de familie pentru ca muscatura de capusa este considerata urgenta si se trateaza pe loc.

Si in spitalele din Bucuresti au ajuns zeci de copii si adulti muscati de capuse. Reprezentantii primariei spun ca au inceput sa stropeasca parcurile impotriva insectelor.