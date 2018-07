Inventatorul roman Adrian Rosca produce o revolutie in domeniul auto, masina cu aer comprimat. Va atinge 100km/h, pe asfalt, in mai putin de 0,1 secunde!

Inventatorul roman Adrian Rosca promite o revolutie in domeniul auto, iar inventia sa deja intereseaza diferiti producatori de masini, motoare, dar si oameni de afaceri. Acesta a inventat o tehnologie cu totul revolutionara in domeniu, iar masinile sale vor schimba cu totul ceea ce se stie acum despre automobile.

"Viitorul în tehnologia auto va fi complet nepoluant iar una din forțele motrice va fi aerul comprimat cu energie ieftină! Iată prototipul care demonstrează aceasta, realizat la Bârlad de inventatorul Adrian Roșca în garaj.", este ceea ce a anuntat presa din localitate. Cu un plin de aer comprimat se va putea merge cam toit atat cat cu un plin de motorina, dar la un pret de 10-12 ori mai mic, adica undeva la echivalentul a 30-50 de bani pe litru. Cu aproximativ 50 de lei se va putea traversa România, iar daca sistemul de autostrazi ar fi permis (marea problema a tarii noastre), timpul de traversare ar fi la jumatate fata de cel conventional. Cel putin. Dar odata cu dezvoltarea retelelor rutiere internationale, inventia lui Rosca va permite viteze de deplasare normale de 1000 de km/h, ceea ce acum pare de neinchipuit.

Dar iata ce spune chiar inventatorul despre produsul sau, prezentand si doua filmulete care reprezinta doar o mica parte din tehnologia in lucru, functionarea independenta a rotilor libere, cu pistoane de aer comprimat, fara a mai fi roti motrice. Aceasta inventie romaneasca va produce o revolutie in toata lumea auto, niciun vehicul creat de om nu va scapa. Iata cateva din noutatile universale pe care le aduce inventia, masina cu aer comprimat si prisme de blocare, RosMar Hreasca:

- Va muta, de la 5,5 G produsi acum de cel mai rapid vehicul terestru al omenirii la plecarea de la zero, pe asfalt, Dragsterul american cu metanol, la peste 35 G. Bineinteles, e de ajuns ca masina cu prisme de blocare RosMar Hreasca sa mute, pentru inceput, la 6G, de exemplu.Atunci se va vedea ca roata motrica este impotenta, viitorul apartinand rotii libere. In filmul de mai sus este prezentat un caz particular, o mica felie din inventia RosMar Hreasca. In acest caz particular masina foloseste aceeasi aderenta pe care o folosesc acum masinile lumii. Dar, adevarata masina RosMar Hreasca, cea mai performanta, din toate timpurile, va fi cea care va avea prisme de blocare la orice fel de sol.

- Se va vedea ca masina noastra, cu prisme de blocare la sol, va atinge viteza de 100km/h, pe asfalt, in mai putin de 0,1 secunde.

-Se va vedea ca masina noastra cu prisme de blocare va fi singura din lume care va produce accelerare teribila urmata, instantaneu, de decelerare teribila, pe asfalt, nu in laborator. Conform Teoremei Relativitatii Generalizate se va vedea ca masina noastra, pusa sa accelereze si sa decelereze cu forte G imense, va dilata timpul. Adica, pentru inceput, se va vedea ca masina noastra de asfalt va fi prima din lume care va incepe sa dilate timpul.

-Masina RosMar Hreasca, pusa, fara nicio modificare, de pe asfalt in mal adanc, va bate lejer senilatul, care e considerat cel mai bun vehicul de teren greu al omenirii, fara ca soferul sa coboare din masina. De fapt, masina noastra va fi cea mai rapida pe asfalt si cea mai performanta in teren greu ,din toate timpurile.

-Se va vedea ca masina noastra va schimba, instantaneu, toate cursele auto-moto de pe Pamant. De exemplu, prinderea vacuumatica din prisme,de pe asfalt, va fi mutata si in roti. Toate rotile masinilor viitoare vor fi pline. Vacuumul de pe roti va face ca masinile sa nu mai derapeze. Atunci, dau un exemplu, se va vedea ca viteza de 400 km/h din Formula1, din linie dreapta, va fi pastrata si in curbe. Ceea ce va conta va fi doar rezistenta soferului masinii la Fortele G. Dar asta e alta discutie.

-Se va vedea ca toate rotile vehiculelor viitoare vor fi libere, timpul rotii motoare, care este lenta, s-a scurs. Deci, orice investitie in roata motoare va fi o pierdere de timp.

-Se va vedea ca masina noastra va putea opri, in vacum teribil, de la 1000 km/h la zero, instantaneu. Intr-adevar, deceleratia va trece de (minus) -50 G, dar masina va ingheta pe loc.

-Se va vedea ca, de exemplu, un avion care ruleaza kilometri ca sa atinga viteza de decolare, va decola in cativa metri. O vrabie, de exemplu, are nevoie de un impuls ca sa isi ia zborul.De asemenea, acelasi avion va ateriza pe o pista de cativa metri.

-In demonstratiile mele au fost piloti de avion care mi-au apus ca metoda mea nu face altceva decat sa puna glontul pe strada. Da, asa e, viteza unui glont serios e de 1 km/secunda. Dar masina noastra va trece, pe asfalt, si de viteza asta. Adica, masina va merge cu peste 3600 km/h pe asfalt, in curand.

-Se va vedea ca va fi prima masinadin lume care va functiona datorita inertiei variabile a rotilor si a sasiului. Eu am gasit trei metode de functionare ,pe autostrada, dar sunt sigur ca sunt mai multe.

-Se va vedea ca masina noastra va face drifturi teribile,necunoscute acum omenirii, atunci cand isi va muta fiecare roata. Soferul va simti Forte G din toate partile si va putea sa intorca masina , in mijlocul strazii, exact ca un compas, dar uluitor de repede. Nu mai insist, masina viitorului, RosMar Hreasca va restabili noi recorduri mondiale, in toata lumea vehiculelor. Ea va functiona cu aer comprimat, pe care sper sa-l gasim produs total ecologic, atunci cand vom alimenta masina. Sper ca, foarte repede, sa trecem de autonomia data acum de motorina.

-Masina RosMar Hreasca va reproduce perfect celebra tehnica de dans " Moonwalk".

- Masina RosMar Hreasca aduce aer proaspat in marile orase poluate ale lumii.

-Masina RosMar Hreasca, cu aer comprimat si prisme de blocare, va fi cea mai nepoluanta din lume. Din pacate, cercetarea in aerul comprimat este ramasa in urma, la nivel mondial.

"Vã rog sã-mi permiteti sã vin cu alte câteva precizãri, legate de noua metodã de deplasare a tuturor vehiculelor terestre, metoda RosMar Hreasca. Aceastã metodã nu foloseste acelasi cuplu motor pe care îl folosesc, acum, majoritatea vehiculelor de pe pãmânt. Metoda inventatã de mine se bazeazã, printre altele, pe cale automate de blocare la sol a vehiculului.

Pisica, leul, tigrul, ghepardul nu folosesc doar frecarea dintre labe si sol (cum fac masinile actuale, prin frecarea cauciucului de sol), ci se agatã , cu ghearele (ghearele sunt calele de blocare ale vehiculelor), de acesta. Marii atleti ai lumii, ca sã atinga viteza maximã, nu se bazeazã, la plecare, doar pe frecarea dintre picior si sol. Acestia pleacã întotdeauna din prisme de blocare (celebrele blocstarturi). Vehiculul pe care îl vom produce noi, bârlãdenii, nu existã nicãieri pe Pãmânt. Masina noastrã, în premierã mondialã, va deveni cel mai bun vehicul off-road, din toate timpurile. În acelasi timp, vehiculul nostru, al bârlãdenilor, va deveni cel mai rapid vehicul terestru. Cu ajutorul dumneavoastrã, în maximum douã luni de la începerea fabricãrii prototipului nostru, vom ataca si doborî recordul mondial de vitezã terestru absolut, la plecarea de pe loc, detinut de americani. Acest record, detinut de Dragsterul american, este de 183 km/h, atinsi într-o secundã. Nici avionul cu reactie, nici masinile electrice nu au putut doborî acest record. De fapt, nimeni, vreodatã, nu a putut sã se apropie de aceastã viteza fantasticã, obtinutã de Dragster, la start. În premierã mondialã vom doborî, aici, la Bârlad, acest record mondial fantastic.

Vom produce, pentru prima datã în lume, un vehicul care va deveni, în teren accidentat, cel mai bun din lume. Vom lua acelasi vehicul si vom atinge cu el, în linie dreaptã, cea mai mare vitezã din lume, la sol. Producerea, la Bârlad, a celui mai bun vehicul de teren din lume, va ajuta la dezvoltarea orasului nostru. Acest vehicul va fi, în acelasi timp, si cel mai rapid din lume. Masina cu prisme automate de blocare, care nu existã nicãieri pe Pãmânt, va fi produsã, de bârlãdeni, în maximum douã luni. Aceastã masinã va duce le cresterea prestigiului Bârladului, va crea mii de locuri de muncã, în zona noastrã. Se va ajunge, în foarte scurt timp, ca masinile simple, autoturismele, sã fie dotate cu prisme de blocare. Lucrul acesta se va face datoritã superioritãtii masinilor cu prisme de blocare. Acestea vor învinge masinile obisnuite atât în teren greu, cât si pe autostradã. Adicã, pe miliarde de autovehicule, se va începe, treptat, implementarea metodei noastre de deplasare, RosMar Hreasca. Marii constructori auto vor dori sã punã metoda noastrã, a bârlãdenilor, pe masinile lor, direct din fabricã. Vor putea sã facã asta, dar numai dupã ce vor cere permisiunea noastrã, a bârlãdenilor. În încheiere, cu modestie, vreau sã mai spun cã mi s-au propus brevetarea si dezvoltarea acestei inventii, cu banii jos, în strãinãtate, dar am refuzat, din start. Îi rog pe bârlãdeni sã-si readucã aminte de marele inventator român Henri Coandã. În 1910, la nici 25 de ani, acesta prezenta francezilor avionul cu reactie. Aproape nimeni nu îl credea. 'Uitati, - spune Coandã - , avionul meu nu are elice. Aerul intrã în acest tub si iese accelerat, cu fortã mai mare. Acest lucru permite decolarea si zborul avionului'. Ziaristii prezenti zâmbesc ironic, putinii spectatori îsi dau coate. Coandã se supãrã, porneste avionul, decoleazã si se loveste de un perete. Astfel demonstreazã cã avionul cu reactie a luat nastere. Ceilalti din jur tot nu prea cred asta. Din multime, un bãtrânel se apropie de Coandã si îi spune: 'Bãiatule, stii care e defectul tãu? Te-ai nãscut cu 30 de ani prea devreme'. Bãtrânul era celebrul Gustave Eiffel.", a încheiat Adrian Rosca pledoaria pentru inventia sa.