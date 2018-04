Iohannis, avertisment către Guvern la discuţiile cu premierul Viorica Dăncilă pe Legea Salarizarii

Reactie fara precedent la adresa secretarului de stat in MAI, Raed Arafat. Acesta l-a suparat foarte tare pe unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti de la Realtitatea Tv. Este vorba desprel Octavian Hoandra, care a publicat o scrisoare dura, in care i-a adus fondatorului SMURD o serie de acuzatii uimitoare.

Un roman a fost condamnat la sase ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a jefuit si apoi a violat o femeie fara adapost, pe o banca dintr-un centru comercial, chiar sub privirile cumparatorilor.

In dimineata zilei de 3 aprilie, in jurul orei 2.00, in a doua zi de Pastele Catolic, a avut loc un atentat indreptat impotriva unui magazin cu produse romanesti situat in localitatea Anzio, situata in apropiere de Roma, anunta Il Messaggero. Explozia a avut loc in Piazza del Consorzio din zona Lavinio.