Iohannis ii cere demisia Vioricai Dancila: Nu face fata functiei de premier. Transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate

Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.

Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnirea stabilita la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.

Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate. "In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa: Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Este juramantul pe care il depunem noi.

Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid. Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie, doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru a Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a declarat seful statului.

Presedintele Klaus Iohannis a facut declaratii de presa:

- Ar fi trebuit sa am o intalnire la ora 11:00 cu doamna Dancila. Acea intalnire nu s-a mai tinut, dar asta nu are nicio importanta si nu schimba cu nimic lucrurile pe care am intentionat sa le comunic azi romanilor.

- Intalnirea urma sa aiba ca tema centrala conflictul dintre Guvern si PSD, pe de-o parte, si BNR, de cealalta parte. Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat si vreau sa repet doua lucrurui.

- Rolul BNR este foarte clar si calitatea principala este independenta ei fata de vointa politica, fata de Guvern si alte autoritati. Este foarte clar ca PSD pune sub semnul intrebarii aceasta independenta. S-a vazut din unele declaratii ale reprezentantilor PSD-ului si ma ingrijoreaza. BNR nu poate sa fie acaparat de PSD, BNR trebuie sa fie independenta.

- Este de dorit ca politicile BNR si ale Guvernului sa fie discutate. Pentru ca nu s-a intamplat acest lucru, am vrut sa mediez intre ei. Doamna Dancila nu a inteles acest lucru.

- Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutat un document secret. A fost o mare greseala. Daca discutam de documente secrete trebuia sa fie consultat presedintele, lucru care nu s-a intamplat.

- In Constitutie, se statueaza si se stie ca este nevoie in interesul Romaniei de o consultare institutionala intre premier si presedinte, ca este nevoie in interesul Romaniei, nu a cuiva particular, ca institutiile publice sa colaboreze. Aceste nevoi nu au fost intelese de doamna Dancila.

