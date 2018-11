Ipoteza inedita facuta de Harvard! Acest obiect spatial ar putea fi o nava extraterestra

Misteriosul obiect spatial, de forma unui trabuc, detectat in luna octombrie a anului trecut, care provine dintr-un alt sistem solar, ar putea fi o sonda extraterestra trimisa sa studieze Pamantul.

De la descoperirea acestui obiect spatial, numit "Oumuamua", oamenii de stiinta nu au reusit sa-l catalogheze in raport cu forma sa neobisnuita si originile sale. Astronomii au spus initial ca avem de a face cu o cometa, apoi un asteroid, iar in final l-au incadrat intr-o noua clasa de "obiecte interstelare". "Oumuamua" masoara 400 de metri lungime, de circa zece ori mai mare decat latimea sa - o forma neobisnuita, fara precedent printre cei circa 750.000 de asteroizi si comete care au observate pana in prezent in sistemul nostru solar, in care s-au si format.

CNN scrie ca, potrivit lucrarii realizate de un grup de specialisti de la Harvard, ce va fi publicata in 12 noiembrie, in The Astrophysical Journal Letters, obiectul spatial "ar putea fi o nava complet operationala trimisa in mod intentionat in vecinatatea Pamantului de o civilizatie extraterestra". Aceasta ipoteza se bazeaza pe "acceleratia excesiva" a obiectului, care a condus la cresterea neasteptata a vitezei cu care, in cele din urma, a parasit sistemul nostru solar, in luna ianuarie a acestui an. "Avand in vedere o posibila origine artificiala, exista posibilitatea ca Oumuamua sa fie un 'lightsail' - un obiect care pluteste in spatiul interstelar, rest de la un echipament de tehnologie avansata", noteaza autorii lucrarii, care mai sugereaza ca obiectul spatial ar putea fi propulsat de radiatia solara. Ceilalti oamenii de stiinta privesc totusi cu circumpectie ipoteza lansata de grupul de cercetare de la Harvard, avand observatii pertinente asupra acesteia.