Israel a câştigat concursul Eurovision 2018 cu o piesă kitsch pop

Reprezentanta Israelului, Netta, a câştigat concursul Eurovision 2018, care a avut loc sâmbătă seară, pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

În urma semifinalelor de marţi şi joi se calificaseră în finala de sâmbătă 20 de ţări: Norvegia, Serbia, Danemarca, Moldova, Olanda, Australia, Ungaria, Suedia, Slovenia, Ucraina, Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda şi Cipru. Lor li s-au adăugat grupul celor cinci mari (Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia) şi ţara gazdă, Portugalia, calificate din oficiu în finală.

Reprezentanta Israelului, Netta Barzilai, cu piesa kitsch pop "Toy", a obţinut un total de 529 de puncte.

Podiumul a fost completat de Cipru, cu piesa "Fuego", interpretată de Eleni Foureira, care a primit 436 de puncte, şi Austria, cu piesa "Nobody But You", interpretată de Cesár Sampson, cu 342 de puncte.

Moldova s-a situat pe locul al zecelea, cu 209 puncte, în timp ce ţara gazdă, Portugalia, s-a situat pe ultimul loc, cu 39 de puncte.

Aceasta este pentru a patra oară când Israelul câştigă concursul Eurovision. Cea mai recentă victorie a fost în 1998, când Dana International devenea primul artist transgender care câştigă concursul Eurovision. Dana International mai participase şi în 2011 la această competiţie muzicală, dar nu a reuşit să se califice în finală.

Înainte de finala de sâmbătă, Netta Barzilai se afla pe locul al doilea în topul favoriţilor la Eurovision, la casele de pariuri, potrivit datelor compilate de site-ul fanilor Eurovision, eurovisionworld.com.

Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finală. De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepţie a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internaţional.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, iar concursul a fost câştigat de reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa "Amar Pelos Dois".

Anul trecut, reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării ţării noastre la Eurovision.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 62 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Concursul Eurovision 2018 a fost transmis în România de TVR.