Israela Vodovoz a murit. Ea a fost găsită fără suflare în baie

Fosta dansatoare Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani. Femeia de afaceri a fost găsită vineri seară fără suflare în baie, după ce autorităţile au fost alertate de avocata ei, care nu reuşise să dea de ea la telefon de cinci zile. Conform Spynews.ro, Israela, care suferea de astm, a fost găsită moartă în baia locuinţei sale din Bucureşti.

Uşa apartamentului a fost spartă de lucrători de la ISU. Adevărata vârstă a Israelei Vodovoz reprezintă un mister. În 2016, ea spunea într-o emisiune că, deşi în buletin figurează 1950 ca anul naşterii, este de fapt cu doi ani mai mare. „De ce? Că era după război, nu mai contează", a mărturisit vedeta, la Antena Stars, în anul 2016. Într-o ştire din 2008, însă, Cancan scria că „regina salsei" are 70 de ani, nu 59, cât declara ea la vremea respectivă. Aceeaşi publicaţie scria că a slăbit 100 de kilograme prin dans şi dietă alimentară şi ar fi trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale.

"Mi s-a extras grasime din genunchi si mi-a fost injectata in pometi pentru redarea fermitatii lor. Deci, aici nu a fost vorba de o interventie chirurgicala. Bisturiul a fost folosit la urmatoarea interventie. Un lifting menit sa-mi intinda pielea de pe gat si fata", ne-a declarat Israela. În ultima sa intervenţie la televizor, Israela vorbise despre boala grea care a împins-o la izolare. „Am o boală grea, astm şi trebuie să o ţin sub control. Nu pot să ies, aerul poluat din Bucureşti... schimbările de temperatură pentru mine... sunt otravă. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de paşi, la 50 de paşi devine greu. Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Dacă vorbesc acum aşa, fără să îmi trag sufletul, încă e bine. Am reţinut apă. Creierul e OK," declarase Israela, pe data de 8 februarie, în cadrul emisiunii "Agenţia VIP".

Israela a format unul dintre cele mai controversate cupluri cu Liviu, cei doi unindu-şi destinele în 2008. Diferenţa de 30 de ani dintre ei a scandalizat atunci opinia publică. În primăvara lui 2016, Liviu Arteni a părăsit căminul conjugal, iar în urmă cu un an, cei doi au mers la un birou notarial, unde se pare că s-au separat şi în acte. Israela l-a acuzat pe Liviu că este alcoolic şi că a bătut-o de mai multe ori. Ultimul mesaj publicat pe Facebook De altfel, în ultima sa postare pe Facebook, Israela a distribuit un mesaj care condamnă violenţa în familie. "De multe ori, oamenii ştiu, dar nu intervin. Mentalitatea că „rufele murdare se spală în familie" sau că este vorba despre "o problemă de cuplu" face ca multe acte de violenţă împotriva femeilor să rămână între patru pereţi. Mi-ar plăcea să intervii atunci când auzi despre cazuri de violenţă domestică, hărţuire sau viol", este mesajul distribuit de Israela pe Facebook.