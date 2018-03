Italia. Niste studente americance au dat foc bucatariei pentru ca nu stiau ca pastele se fierb in apa!

Cele trei studente din Statele Unite, rezidente in Florenta, au cumparat spaghete de la magazin, au venit acasa si s-au pus pe gatit. Au pus intr-o tigaie spaghetele, au asezat-o pe unul din ochiurile aragazului si fiecare si-a vazut de treaba ei, asteptand cumva sa zboare spre bucatarie in momentul in care pofta le-ar fi fost stimulata de mirosul mancarii italienesti.

Din tot procesul de productie, fetele au uitat de un ingredient absolut necesar in fierberea pastelor - APA! Dupa doar cateva minute nu mirosul placut le-a adus in bucatarie, ci fumul gros al pastelor care se arsesera in tigaie. Cum lucrurile pareau sa scape de sub control, iar starea "bucatareselor" se putea caracteriza ca fiind plina de panica, au chemat pompierii, carora le-au marturisit, cu candoare, ca habar n-aveau ca e nevoie de apa sa fierbi pastele... Pentru a le diminua din rusinea patita, un cunoscut bucatar celebru le-a oferit, in mod gratuit, ore de studiu pentru a invata cum se gateste italieneste.