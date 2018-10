Italia: O femeie s-a trezit din coma si a indicat persoana care a incercat sa o omoare: un roman

O tanara de origine albaneza, care traieste in Torino, s-a trezit din coma provocata de un accident, dupa aproape 3 luni si le-a povestit oamenilor legii cine era soferul care a calcat-o cu masina, si apoi a plecat mai departe.

"Am fost lovita de o furgoneta cu numere romanesti", a relatat K.B., povestind ca a fost initial lovita si aruncata la pamant, dupa care masina a trecut de mai multe ori peste ea, relateaza diariodelweb.it. Politistii italieni au urmat pista data de victima si au ientificat un cetatean roman in varsta de 23 de ani, Demir E.C.

Romanul este acum acuzat de tentativa de omor, scrie presa italiana. Furgoneta sa a intrat pe contrasens in via Foà si a lovit-o puternic pe tanara, aruncand-o la pamant.

Imediat dupa accident, a incercat sa treaca de mai multe ori cu masina peste victima, provocandu-i leziuni grave, fracturi multiple si traume care i-au indus o stare de coma pentru aproape trei luni. In aceeasi zi, ca sa aiba un alibi, barbatul a reclamat la politie furtul furgonetei sale, pe care a gasit-o, conform declaratiilor sale, tot in aceeasi zi parcata undeva, in Padova.