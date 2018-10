Italienii, surprinsi de faptul ca tiganii care au primit1500 € ca sa plece in Romania au revenit la Roma!

Atat jurnalistii, dar si autoritatile italiene, au descoperit ca mai multi tigani care au primit cate 1500 de euro pentru a se intoarce in Romania au ajuns din nou in tabara ilegala din Roma.

Primarul Romei, Virginia Raggi. le-a promis romilor 3000 de euro, 1500 imediat si restul dupa cateva luni, daca parasesc tabara Camping River, in jurul careia s-au nascut numeroase controverse in vara anului trecut, si se intorc in tara de origine. Aproape toata lumea constienta a privit cu circumspectie planul, acesta fiind vazut ca un esec inca de la inceput - in acel moment, doar noua familii din cele 400 aflate in tabara Camping River acceptasera oferta primarului.

Pentru confirmarea tuturor temerilor, jurnalistii Corriere della Sera au descoperit in aceste zile, in parcarea unei gari un cuplu de tigani, care, cu doar doua luni in urma, aparea intr-o inregistrare filmata in Romania si publicata pe Facebook de primar, pentru a demonstra eficacitatea planului sau. Cei doi s-au plans ca nu au mai primit si restul de bani promis de primar si ca o duceau rau in tara - «In Romania, locuiam in frig, intr-o baraca. E mai bine aici!», au declarat acestia senini. Ministrul de interne si vicepremierul de extrema-dreapta Matteo Salvini a promis in vara sa expulzeze numerosi tigani si a sugerat ca exista o legatura intre populatia roma si furturi si ilegalitati.