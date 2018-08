Jocul de ruleta online, jocul favorit al pasionatilor de jocuri noroc

Jocul de ruleta nu are nevoie de multe prezentari in acest moment, chiar si cei care nu sunt pasionati de jocurile de noroc cunosc foarte bine acest joc. Jocul de ruleta a fost intotdeauna asociat cu jocul plin de glamour din marile cazinouri din Monte Carlo si Las Vegas.

Se spune ca ruleta este regina atat a cazinourilor terestre, cat si a celor online. Ruleta este un joc care merita jucat oriunde. Francezii au fost primii care au incercat sa joace acest joc de noroc. Acesta este motivul numelui roulette folosit in toate cazinourile din lume. Acesta inseamna roata mica. Este unul dintre cele mai interesante jocuri si nu ne putem imagina niciun cazinou fara el.

Ruleta este un joc care nu se invata greu. Jucatorii trebuie sa stie doar cum sa plaseze pariurile si sa retina cateva reguli despre cum sa joace si care sunt limitele.

Odata cu dezvoltarea mediului online si aparitia cazinourilor online, jocul de ruleta online a devenit in scurt timp unul din jocurile preferate ale jucatorilor din intreaga lume. S-a intamplat acest lucru deoarece acestia puteau recrea experienta dintr-un cazinou real din confortul casei, 24 din 24, in orice zi a saptamanii.

Ruleta online se joaca dupa aceleasi reguli ca ruleta din cazinourile traditionale. Cu toate acestea, exista unele diferente intre cele doua. In cazul jocului de ruleta din cazinourile terestre un crupier roteste roata, iar in mediul online roata se roteste datorita unui software. In plus, la ruleta online poate juca o singura persoana, nu este nevoie de mai multe persoane.

Ruleta traditionala vs ruleta online

Versiunea online a ruletei are o influenta traditionala. Grafica si sunetul din aceasta sunt foarte realiste. Se poate, desigur, simti spiritul jocului real.

Cel mai mare avantaj al ruletei online este faptul ca jucatorii nu trebuie sa mearga intr-un cazinou real pentru a se bucura de joc. Un astfel joc de noroc poate fi jucat de acasa, purtand pijamale.

Lucruri de stiut inainte de a juca

Este important sa stiti ce presupune acest joc inainte de a-l juca. Regulile nu sunt prea complicate. Exista cateva elemente pe care trebuie sa le invatati. Ele pot influenta modul de joc. In afara de invatarea tuturor acestor elemente ale jocului, este important sa intelegeti modul de gestionare a bugetului si de plasare a pariurilor.

Strategie cu risc ridicat

Este important sa stiti ca ruleta este unul dintre cele mai grele jocuri de casino de castigat. Este mult mai usor de castigat la handbal. Daca se joaca pe o roata europeana, avantajul casei este de doar 2,63%, iar in SUA este un puternic procent de 5,26%.

Ce este ruleta europeana?

Ruleta europeana are 37 de buzunare numerotate de la zero la 36. Ruleta americana, pe de alta parte, are 38 de buzunare. La ruleta europeana pariurile pot fi plasate fie in interior, fie in exterior. Pariurile din exterior nu sunt foarte riscante, dar nici nu sunt platite bine.

Tipuri de pariuri

Exista mai multe pariuri care pot fi plasate in timp ce ruleaza ruleta si acest lucru a facut jocul mai popular in cazinourile online. Este important sa intelegeti pariurile in mod corespunzator pentru a le plasa astfel incat sa aveti noroc. Exista mai multe tipuri de pariuri interioare.

Se poate paria pe un anumit numar sau pe un grup de numere. Este indicat sa se parieze pe mai multe numere. In termenii standard, parierea pe doua numere consecutive este denumita pariere divizata, iar cea pe trei numere consecutive se numeste street ( strada). Daca pariul este facut pe patru numere consecutive, se numeste corner (colt). Spre deosebire de pariurile interioare, partea exterioara nu poate fi raspandita de-a lungul mesei. Pariurile trebuie sa ramana impreuna.

Jocul de ruleta online este foarte interesant, dar si foarte eficient. Pasionatii de jocuri de noroc pot juca oricand doresc jocuri casino din confortul casei. In plus, datorita cazinourilor online, cei care vor sa joace nu trebuie sa mai piarda timpul cu deplasarea pana la un cazinou terestru. Ei pot juca 24 din 24, de oriunde se afla. In plus, acestia au posibilitatea de a juca cand vor, de a tine mizele cat de jos vor. Ei se pot distra pe cinste si pot face profit frumos daca cunosc foarte bine regulile jocului.