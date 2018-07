Judecătorii au ridicat arestul preventiv pentru Elan Schwartzenberg. A fost retras și mandatul de arestare

Arheologii egipteni au descoperit trei mumii descompuse la deschiderea unui sarcofag de 30 de tone din granit, despre care se crede că datează din timpul dinastiei Ptolemeice, găsit intact recent în timpul unor lucrări de construcție din Alexandria, relatează The Guardian

Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summit-ului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov.