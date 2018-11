Judecatorii confirma rechizitoriul DNA in dosarul "Microsoft 3": Incepe procesul pentru Dinu Pescariu si Claudiu Florica

Curtea de Apel Bucuresti a decis ca probele au fost legal administrate in dosarul Microsoft 3, in care sunt implicati afaceristii Dinu Pescariu si Claudiu Florica. "Dispune inceperea judecatii", se arata in minuta. Decizia este definitiva.

"Constata legalitatea sesizarii instantei de judecata prin Rechizitoriul din data de 31 ianuarie 2018 al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, din Dosarul nr. 448/P/2010, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunand inceperea judecatii", este minuta instantei.

Decizia vine dupa ce, initial, instanta inferioara, Tribunalul Bucuresti, anulase un act important, o autorizatie prealabila, si a dispus ordonanta de punere in miscare a actiunii penale fata de cei doi afaceristi. Practic, Curtea de Apel Bucuresti a admis contestatia DNA. Minuta Curtii de Apel Bucuresti pe portalul instantelor.

DNA a anuntat, pe 11 februarie 2018, ca a dispus trimiterea in judecata a oamenilor de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica, reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, fiecare pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor.

Atunci, DNA a anuntat finalizarea dosarului Microsoft si a facut bilantul solutiilor dispuse pana in acest moment, anuntand ca s-a dispus clasarea cauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.

Dosarul lui Pescariu si Florica priveste modul in care suma de 22.787.515 USD, reprezentand o parte (aproximativ o treime) din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, in cazul "Microsoft", a facut obiectul infractiunii de spalare de bani.

"Concret, in vederea disimularii originii ilicite a sumei de 22.787.515 USD, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG. In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG, suma de 15.553.878,86 USD la data de 11 mai 2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30 noiembrie 2004", mai spun procurorii.