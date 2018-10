Judecatorul Cristi Danilet este de acord cu zoofilia daca animalul nu tipa

Judecatorul Cristi Danilet face marturisiri socante. El face o afirmatie incredibila spunand intr-o conversatie pe Facebook ca este de acord cu legalizarea zoofiliei, adica a actului sexual cu animalele.

Singura conditie pusa de faimosul judecator este ca animalul sa nu tipe, aceasta fiind, probabil, forma de refuz, ceea ce ar face din actul sexual un viol. Aceasta reactie a membrului CSM nu este una surprinzatoare, mai ales ca acesta s-a declarat, subtil, de acord si cu casatoriile intre homosexuali.

Cristi Danilet a inchis recent forumul MaristratiRO, pe care il crease in 2004, fiind dezamagit de faptul ca unii colegi ofereau presei detalii despre discutiile dintre magistrati. In ultimul mesaj publicat pe formul, judecatorul lanseaza acuzatii grave. "Am intalnit pe acest grup indivizi care au furnizat ani de-a randul informatii catre presa, oameni cu viziuni politice exprimate deschis desi acest comportament este interzis de regulile profesiei, alcoolici care au furnizat poze cu magistrati catre presa, bolnavi psihici care au transformat grupul in loc de defulari."