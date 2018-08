Jurnalista cu arsuri pe fata si maini, in urma gazelor lacrimogene: "Eram singura in acea zona"

O jurnalista a povestit pe retelele de socializare experienta neplacuta pe care a trait-o in cadrul protestului anti-guvernamental din Piata Victoriei, in momentul intalnirii cu un grup de jandarmi. Ioana Moldovan a povestit ca unul dintre oamenii legii i-a dat cu spray lacrimogen direct in ochi, chiar daca se afla singura, intr-o zona adiacenta Pietei Victoriei, si a ridicat mainile, prezentand legitimatia de presa.

Jurnalista Ioana Moldovan a povestit ca a fost agresata de jandarmi la protestul de vineri si ca acestia i s-au adresat intr-un mod vulgar. Limbajul explicit a aparut in momentul in care Ioana le-a reprosat jandarmilor ca a primit un jet de gaze lacrimogene in fata, fara vreun motiv concret.

„Despre unii jandarmi si cum am ajuns ieri noapte la SMURD: Dupa ce jandarmeria a evacuat Piata Victoriei cu gaze lacrimogene, eram cu un grup de protestatari care s-a refugiat pe Buzesti. La un moment dat, un alt dispozitiv de jandarmi a aparut de pe o strada laterala si i-au incercuit. Vazand jandarmii in fuga, am ridicat mainile sus, aparatul intr-o mana si legitimatia de presa la vedere in cealalta. Eram singura in acea zona", a relatat Ioana Moldovan.

Aceasta a povestit ca de ea s-a apropiat un jandarm, care i-a dat cu gaze lacrimogene si a injurat-o. „Dintr-un grup mic de jandarmi de langa mine, unul s-a apropiat si mi-a dat un jet de gaz din butelie direct in ochi de la o distanta de cativa centimetri. Nu mai vedeam mare lucru. Trecand pe langa ei le-am zis:

- Mi-ati dat direct in ochi. A venit raspunsul unuia dintre ei: -„Si ce voiai, sa te f*t? Proasta dracu, cine te-a pus sa vii sa faci poze?"

In timp ce incercam sa ma indepartez cat mai repede de ei, auzeam vocea jandarmului care continua sa ma injure", a mai adaugat jurnalista.

„Am traversat piata si am ajuns la SMURD, unde mi-au tratat arsura de pe fata. Arsura de pe mana nici nu am simtit-o atunci. RESPECT imens pentru cei de la SMURD, atat pentru ajutorul din noaptea de ieri, cat si pentru intreaga munca pe care o fac. Multumesc tuturor pentru mesajele de grija, sunt bine acum", a conchis Ioana Moldovan.