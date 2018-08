Kim Jong Un sfideaza America! Nu a luat nicio masura in vederea denuclearizarii

Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei "denuclearizari", in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton.

Secretarul american de Stat Mike Pompeo este dispus sa se intoarca in Coreea de Nord pentru a se intalni cu Kim Jong Un, a declarat Bolton. Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene cu ale Chinei: "Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica"

"Lucrul de care nu avem nevoie este retorica", a declarat consilierul intr-un interviu acordat Fox News. "Ceea ce ne trebuie sunt masuri ale Coreei de Nord in favoarea denuclearizarii", a subliniat el. Potrivit lui Bolton, Statele Unite s-au conformat declaratiilor pe care le-au facut in cursul summitului de la 12 iunie, la Sngapore. "Numai Coreea de Nord nu a luat masurile pe care noi le consideram necesare denuclearizarii", a subliniat el. O relaxare a sanctiunilor impuse Phenianului nu este, in prezent, luata in calcul, a precizat consilierul lui Trump.