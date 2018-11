Klaus Iohannis a mintit? Ecaterina Andronescu neaga ce a afirmat presedintele

Copil de trei ani, decedat dupa ce a primit trei diagnostice diferite Tragedie la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală după ce un copil de trei ani a murit. Potrivit România TV, medicii i-au pus trei diagnostice diferite. Reprezentanții Spitalului susțin că micuțul a fost adus în stare gravă, dar nu fac referire la primele două diagnostice puse la UP ...

MAE. Creatia romaneasca, in prim-plan la Paris, la deschiderea Sezonului Romania-Franta Deschiderea Sezonului România-Franța a avut loc astăzi, 27 noiembrie, la Paris. Peste 400 de oficiali, personalități ale mediului cultural, economic și politic au participat la evenimentele desfășurate pe tot parcursul zilei la Domul Invalizilor și Centrul Georges Pompidou. Inaugurarea oficial ...

Rares Bogdan, reactie dura dupa decizia lui Teodorovici de a ingradi dreptul la munca al Diasporei Eugen Teodorovici a afirmat marți, în cadrul unei dezbateri la Parlament, că propune ca românii care lucrează în străinătate să aibă un singur permis de muncă, valabil pentru o perioadă limitată. Citește mai departe...

Autorul atentatului asupra autocarului echipei Borussia Dortmund, condamnat la 14 ani de inchisoare dupa carnagiul planuit Autorul atacului ce a avut loc asupra autocarului formatiei Borussia Dortmund, inaintea unui meci din Liga Campionilor din aprilie 2017, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare.

ONU avertizeaza! Rusia si Ucraina trebuie sa fie "retinute" Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a făcut apel marţi Rusiei şi Ucrainei să folosească „maximul de reţinere” pentru a evita creşterea tensiunilor create în urma incidentului din Marea Azov, relatează site-ul Ynet. Citește mai departe...

Guvernul de la Londra nu are niciun "plan B", daca acordul pe Brexit pica la vot in Parlament Guvernul de la Londra nu are niciun plan B in cazul in care Parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului Theresa May.

RCS-RDS DIGI, anunt-SOC pentru Romania! Abonatii traiesc clipe revolutionare! RCS-RDS DIGI a anunţat că în această săptămână va transmite primele meciuri de fotbal de pe teritoriul României în format 4K. Citește mai departe...

Tratamentul uitat de multa vreme: Vindeca infectiile in gat si poate inlocui antibioticele Albastrul de metil poate fi, în unele cazuri, o variantă mai ușoară de tratament, putând înlocui chiar și antibioticele. Afla ce poți trata cu această substanță, ce, pe vremuri, era foarte folosită. Citește mai departe...

Oceane Rogon a murit la doar 20 de ani. Fotbalista fusese diagnosticata cu o boala incurabila Este doliu în lumea sportului de peste hotare!. ​Océane Rogon, una dintre jucătoarele echipei de fotbal feminin En Avant de Guingamp, a murit astăzi la doar 20 de ani. Anunțul trist a fost făcut public de reprezentanții clubului pe site-ul oficial, potrivit L’Équipe. Potrivit informațiilor oficiale, tânăra sportivă se lupta cu o boală incurabilă. Potrivit […] The post Oceane Rogon a murit la doar 20 de ani. Fotbalista fusese diagnosticată cu o boală incurabilă appeared first on Cancan.ro.