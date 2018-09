Klaus Iohannis a suspendat sedinta CSAT! ''Omului serviciilor'' nu ii convin multe

Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii s-a incheiat, marti, dupa aproximativ 45 de minute de discutii, urmand ca presedintele Klaus Iohannis sa sustina o declaratie de presa.

Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care are pe agenda analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, a inceput marti la Palatul Cotroceni, informeaza agerpres.ro. La finalul sedintei CSAT, seful statului va sustine o declaratie de presa.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la sfarsitul sedintei CSAT, ca nu s-a obtinut consens si nici avizul pentru rectificarea bugetara.

Este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii nationale

Guvernul nu a venit cu nici un fel de explicatie pentru aceste taieri

Directorii serviciilor si institutiilor ne-au prezentat situatia, aratand foarte clar ca in aceste conditii de taiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot in CSAT, tot in acest guvern

Nu s-a putut obtine consens si nu s-a putut obtine avizul pentru rectificarea bugetara

Din aceste declaratii se poate vedea clar ca presedintele Klaus Iohannis este omul serviciilor si ca cel mai probabil a primit ''ordin'' sa suspende aceasta sedinta Este binecunoscut faptul ca serviciile secrete din Romania, cum ar fi: SRI, SPP, SIE, au ramas fara bugetele de milioane de euro, bugete care erau folosite impotriva interesului national.

Klaus Iohannis a dovedit, pentru inca odata faptul ca este doar o ''marioneta'', un executant de ordine si nimic mai mult. Reamintim faptul ca Guvernul a hotarat sa taie 30% din bugetul SPP care era si asa de ordinul milioanelor de euro dar si din bugetul SRI.

Bugetele pe 2018 ale serviciilor secrete din Romania:

SRI: 2.3 MILIARDE DE LEI

STS: 332 MILIOANE DE LEI

SIE: 290 MILIOANE DE LEI

Vi se par justificabile aceste bugete? Lasati in sectiunea de comentarii parerea dumneavoastra.