Klaus Iohannis: Sunt aproape hotărât să convoc referendum pe 26 mai

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la o dezbatere, că vrea să organizeze un referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare din 26 mai.

„Am inceput sa analizez impreuna cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi daca as convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La inceput am fost putini relativ entuziasti, eu si alti 2-3, dar am reusit sa conving mai mult. Lucram deja intens la asta, analizam datele, variantele. Eu sunt aproape hotarat sa convoc referendum", a spus Iohannis.

Președintele acuză că actuala putere este "una primitivă" și că "ăștia își iau puterea ca să aibă ei pentru ei". "Vocea ONG și a societății civile e prea mică. Politicul a mobilizat multă energie în societate. Să ne amintim de valul imens de proteste de după OUG 13, care ne-a propulsat în exemplu pozitiv în întrega lume. Suntem încă în faza în care pentru mobilizare e nevoie de un input foarte puternic. Eu vreau să fie agilă și implicată și când inputul nu e atât de negativ și de puternic. Am avut vârfuri și perioade mai liniștite.

Pe mine mă ajută foarte mult această implicare. Eu sunt președintele care trebuie să aibă o relație potrivită între stat și societate, între entitățile statului. Pentru o societate care funcționează bine, partea de ONG trebuie să fie foarte puternică pentru a contrabalansa dorința statului și a partidelor de a-și aroga multă putere. Felul în care actuala putere își ia puterea e unul primitiv. Ăștia își iau puterea ca să aibă ei pentru ei. Cu cât e mai puternică, mai organizată, mai vocală, cu atât e mai bine. Au fost multe faze în care nu doar m-am bazat pe ce face societatea civilă, ci am colaborat foarte bine.", a spus Klaus Iohannis.

„Faptul ca s-a ajuns la acest accident democratic, cu un guvern tip proxi, cu un partid care a castigat niste alegeri si crede ca detine Romania, arata ca ne-am relaxat prea repede (...) acest accident al democratiei se datoreaza mai putin PSD-ului si mai mult absenteismului", a spus Iohannis. El a făcut apel pentru o cât mai mare participare a românilor la urne.

Iohannis s-a mai referit și la Revoluția din 1989 și a spus că la acea vreme „o clică și-a arogat repede puterea". Șeful statului participă la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă" organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului de către Asociația One World Romania.