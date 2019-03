Kovesi a fost pusă sub control judiciar! Prima reacție a fostei șefe DNA

Lovitură pentru fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fosta șefă DNA a fost pusă sub control judiciar de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

La ieșire, Kovesi a explicat că i s-a interzis să vorbească cu presa despre acest dosar. Laura Codruța Kovesi este convinsă că în spatele acțiunilor din justiție împotriva sa există interese care vizează posibilitatea ca aceasta să ajungă procuror-șef al Parchetului European. „Derajez pe cineva că vreau să ocup o funcţie într-o instituţie europeană, pe cei care sunt disperaţi că judecătorii, procurorii şi-au facut treaba, pentru toţi cei care vor sa fure linistiţi în aceasta ţară. Sunt modificari care vor afecta posbilitaţile de investigare a faptelor de corupţie. Putem să fim îngrijoraţi că astfel de modificări legislative vor fi adoptate pentru a ajuta anumite persoane să scape de consecinţele răspunderii penale", a declarat Kovesi.

„Face parte din campania de hărţuire. Am interdicţie să vorbesc cu presa despre acest dosat. Cred că este o măsură de a-mi închide gura. Sunt într-o procedurăinternaţională din care am ieşit prima. Calendarul negocierilor este făcut încă din luna trecutăAre loc o perioadă de negocieri. Am o carieră profesională de 24 de ani ca procuror..Niciodată nu am avut abateri disciplinare. Sunt şi alţi procurori sau judecători care au avut curajul să spună despre modificările legilor. Despre acest aspect al abuzurilor acestea trebuie constatate de instanţele de judecată sau de un judecător," a mai spus Kovesi

Întrebată dacă este vreun război între Kovesi şi Adina Florea, aceasta a răspuns: „Nu este niciun război. Eu îmi fac apărările în cauzele citate. De câte ori am fost citată m-am prezentat, asa cum după un an şi opt luni am dovedit că abaterile disciplinare au fost simple fabulaţii. Sunt convinsă că toate acuzaţiile se vor dovedi că nu sunt adevarate"