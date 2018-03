La gioale, Codrutei Kovesi! Tudorel Toader cere ca ministrul Justitiei să facă propunerea României pentru funcţia de procuror european

Tudorel Toader, ministrul justiției, a propus ca el să fie cel care îl numește pe procurorul european, potrivit unui proiect de lege privind instituirea Parchetului European (EPPO), publicat pe site-ul ministerului.

Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de lege privind unele măsuri pentru aplicarea de către România a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO). Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmărirea penală și tragerea la răspundere a autorilor infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Astfel, anchetele vor fi efectuate de către procurorii europeni delegati (PED) situați în fiecare stat membru. Instituția va avea sediul în Luxemburg. Pentru că Parchetul European trebuie să înceapă activitatea de la 20 noiembrie 2020, se estimează că procurorul-șef european ar urma să fie numit în cursul anului 2018, în timp ce procurorii europeni și procurorii europeni delegați ar urma să fie numiți în 2019.

Pentru functia de procuror-sef european este vizata Laura Codruta Kovesi, care este sustinuta de mai multi comisari europeni, intre care si cel al Justitiei. Kovesi e considerata in UE ca avand cele mai mari performante in lupta impotriva coruptiei, chiar si atunci cand nu este lasata sa-si desfasoare activitatea. Functia de procuror-sef european, ca si cele de procurori europeni au aparut ca urmare a unei initiative legislative europene a Monicai Macovei. În cazul României, propunerile pentru funcțiile de procuror ar urma să fie făcute de ministrul Justiției. Mai exact, ministrul Justiției desemnează trei candidați în numele României în vederea numirii, de către Consiliului Uniunii Europene, în funcția de procuror european. Potrivit propunerilor făcute de Tudorel Toader, interviurile pentru această funcție vor fi realizate de o comisie prezidată de ministrul justiției. Un aspect important care iese în evidență este acela că nicio o altă instituție din România nu va avea vreun rol în cadrul acestei desemnări. În plus, ministrul justiției va avea și alte atribuții sporite, deoarece în comisia condusă de acesta urmează să facă parte, pe lângă doi reprezentanți din partea Parchetului General și a CSM, doi membri desemnați chiar de ministrul de resort.