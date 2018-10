La presiunile lui Dragnea, Dancila sesizeaza CCR cu privire la completele de 5 judecatori. O decizie ar afecta direct procesul liderului PSD

Premierul Viorica Dancila a sesizat, marti, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), existenta unui posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), privind formarea completelor de 5 judecatori.

Pesizarea vizeaza modul in care este aplicata legea 304, modificata in Parlament, privind organizarea judiciara, care prevede si formarea completelor de 5 judecatori. Miscarea are loc in contextul in care in mai putin de o saptamana incepe apelul la un astfel de complet de 5 de la ICCJ in dosarul angajarilor fictive din Telelorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat pentru ca in cursul acestei zile va fi stabilit termenul la care va fi dezbatuta sesizarea Executivului.

De altfel, Dragnea a vorbit in mod repetat despre acest subiect. "Am auzit ca exista aceasta intentie, nu stiu cand si daca o vor face, dar cred ca este un demers firesc pe care il face Guvernul (sesizarea CCR - n.red.) . O sa vedem daca se intampla. Nu stiu pe ce merg, ca nu am vazut, poate merg pe conflict intre Parlament si ICCJ, nu stiu. Am auzit doar ca se intentioneaza aceasta actiune", a sustinut Dragnea.

La inceputul lunii septembrie, Colegiul de conducere al ICCJ a luat in discutie schimbarea componentei completelor de 5 judecatori, ca urmare a intrarii in vigoare a modificarilor la legea 304 privind organizarea judiciara, prima dintre cele 3 legi ale Justitiei. Modificarile legislative aduse Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara nu contin norme tranzitorii in cazul formarii completelor de 5 judecatori de la Inalta Curte, asa ca modificarile intra in vigoare abia anul viitor.

Aceasta este o parte din motivarea Colegiului de Conducere al Inaltei Curti, care a decis sa nu schimbe anul acesta componenta completelor de 5 judecatori. Potrivit sursei citate, aceste complete de judecata sunt constituite "la inceputul fiecarui an" si, in absenta unei norme tranzitorii, devin aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

Aceasta decizie data de colegiul de conducere a avut doua efecte: o plangere facuta la Inspectia Judiciara impotriva Cristinei Tarcea si o declaratie acida a lui Liviu Dragnea. "Legea 304 nu e in vigoare peste tot, la ICCJ nu e. Acolo se considera ca intra in vigoare la 1 ianuarie. Asa am auzit. Trebuie sa intre in vigoare pana la 1 ianuarie toate Legile Justitiei. Toate institutiile trebuie aduse in matca constitutionala. Cu aceasta arhitectura bulversata abuzurile vor continua. Asta vrem in Romania? Ideea de #Rezist... e vorba de rezistenta la aducerea normalitatii in Romania", a acuzat Dragnea.

Presedinta ICCJ Cristina Tarcea a raspuns acuzatiilor presedintelui PSD conform carora la instanta suprema nu se respecta legea, cu referire la reglementarea completurilor de cinci judecatori, afirmand ca la Inalta Curte se respecta legea si in tara asta sunt judecatori care respecta legea cu orice risc.