Lazăr, replica acidă lui Toader: Veți intra în istoria tristă a justiției și politicii

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, spune că discursul lui Tudorel Toader este ofensator la adresa magistraturii și a Ministerului Public și demonstrează nivelul la care se dorește a fi justiția din România.

Procurorul general al României afirmă că actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, care conduce instituția în holul căreia de află statuia lui Mihail Kogălniceanu, va intra cu discursul rostit duminică în istoria tristă a Justiției și a politicii românești. "Cu acest discurs plin de ofense la adresa magistraturii in general, a Ministerului Public in special, actualul ministru al Justitiei va intra in istoria trista a justitiei si a politicii romanesti. Discursul ne arata nivelul la care se afla institutia in holul careia poate fi vazuta zilnic statuia fondatorului Mihail Kogalniceanu, precum si nivelul la care se doreste a fi situata justitia din Romania", sustine procurorul general al Romaniei. Potrivit lui Augustin Lazar, CSM este garantul independentei justitiei.

Tudorel Toader ținea discursul în momentul când peste 200 de magistrați din toată țara protestau pe treptele Curții de Apel din București. Procurorul general, Augustin Lazăr, le-a transmis că "tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea și profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni și influențe exterioare". În fața Curții au fost prezenți și câțiva oameni care au scandat "rezistați, nu cedați", "Justiție, nu corupție" și "cinste lor, cinste magistraților". Magistraţii au desfăşurat un protest tăcut și au avut pancarte cu mesaje precum "CSM nu are rol decorativ", "Respectarea avizului Comisiei de la Veneţia".

„Justiția este o putere independentă și așa trebuie să rămână. Din păcate, în ultimul an, s-au promovat proiecte de acte normative care încalcă standarde internaționale. Este vorba despre mai multe avize ale Comisiei de la Veneția cu privire la independența, imparțialitatea și integritatea justiției. Justiția română este considerată a fi sub asalt în momentul de față, politicienii ar trebui să înceteze orice atac referitor la statul paralel și orice persoane care are semnale despre abuzuri comise de magistrați, nu are decât să sesizeze Inspecția Judiciară sau Parchetul General. Nu suntem mai paralel decât sunt ei. (...) S-a înființat o secție specială de anchetare penală a magistraților, ca și când noi suntem problema din România cu cele mai multe infracțiuni. Această secție trebuie să dispară", a declarat judecătorul Cristi Danileț, de la Cluj, potrivit Mediafax.

Judecătoarea Alina Palancanu de la Tribunalul Neamț spune că protestul este pentru inexistența oricărei imixtiuni ale celorlalte două puteri ale statului, în activitatea puterii judecătorești.

„Protestul de astăzi nu este un protest al magistraților, ci este pentru magistrați. Este un protest pe care-l facem pentru societatea civilă, pentru că numai printr-o justiție independentă putem garanta un proces corect și o judecată dreaptă. Protestăm pentru intervențiile legislative, să respecte recomandările Comisiei de la Veneția, protestăm pentru inexistența oricărei imixtiuni ale celorlalte două puteri ale statului, în activitatea puterii judecătorești. Protestăm pentru o permanentă preocupare a ministrului Justiției, pentru a crea condiții care să asigure un act de justiție de calitate cetățenilor, prin dimensionarea corectă a schemelor", a spus judecătorul Alina Palancanu, de la Tribunalul Neamț.

La eveniment au fost și câteva persoane care au apostrofat magistrații care protestează pe treptele Curții de Apel București, spunându-le că toată țara plătește pentru erorile lor și că „au dat mâna cu infractorii". Protestul a fost anunțat de ieri de judecătorul Cristi Dănileț pe Facebook: "Duminică, de la ora 17:30, reprezentanți ai magistraților din toată țară vor protesta în fața Curții de Apel București". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica seara, ca sistemul judiciar din Romania se afla intr-un moment in care ies la suprafata deficientele majore in functionarea acestuia, amintind ca in urma cu peste un an a spus ca justitia scartaie din toate incheieturile.

"Suntem in perioada in care ies la suprafata deficientele majore in functionarea sistemului judiciar din Romania. Numai daca suntem in stadiul de a cunoaste realitatea, putem lua masurile necesare pentru imbunatatirea situatiei actului de justitie. Acum un an si ceva de zile cand spuneam ca justitia scartaie din toate incheieturile, unii m-au crezut, altii probabil ca nu m-au crezut, dar intre timp cred ca lumea incepe sa vada faptul ca justitia lui 2018 intr-o tara europeana nu este justitia aceea de natura sa garanteze, sa apere drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor", a spus Toader la Romania TV.

Facand referire la protestul de duminica al magistratilor, in fata Curtii de Apel Bucuresti, si la mesajul de sustinere a acestora transmis de catre procurorul general, Augustin Lazar, ministrul Justitiei a afirmat ca magistratii au un rol constitutional bine definit, acela de interpretare si aplicare a normelor juridice, iar procurorul general se afla intr-o grava eroare cand afirma ca justitia isi poate indeplini rolul de mentinere a echilibrului puterilor de stat.

"Prin intermediul CSM, magistratii (procurori sau judecatori) avizeaza consultativ modificarile la legile justitiei. Vorbim de separarea puterilor de stat, vorbim de competentele partajate dintre trei puteri ale statului. Fara a face o analiza pe fond a celor exprimate de catre protestatari, m-as referi la mesajul de sustinere transmis de procurorul general. Eu am spus deja, printr-un mesaj lansat in spatiul public, ca procurorul general se afla intr-o grava eroare. Am vorbit de eroare si nu de necunoasterea legii si a competentelor constitutionale.

Procurorul general ne spune ca justitia a ajuns intr-un stadiu de maturitate si ca isi poate indeplini rolul de mentinere a echilibrului puterilor de stat. Este o afirmatie cat se poate de falsa, de gresita, pentru ca echilibrul trebuie mentinut intre cele trei puteri ale statului si nu poti fi judecator in propria cauza. Nu poate o putere sa le judece pe celelalte doua. De aceea avem o instanta de contencios constitutional; daca una dintre puteri iese din limitele constitutionale, daca se realizeaza un dezechilibru intre puteri, atunci singura abilitata, potrivit Constitutiei, este CCR de a solutiona conflicte juridice de natura constitutionala intre puterile statului", a explicat ministrul Justitiei. Augustin Lazăr i-a replicat și de această dată ministrului Justiției, spunând că i-au fost scoase fraze din context pentru a-și susține acuzațiile:

"Ministrul justiţiei, referindu-se la respectarea competenţelor, interpretează eronat mesajul pe care l-am postat în ziua de 16 septembrie a.c., formulat în baza principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, rupând din context câteva cuvinte pentru a-şi putea formula acuzaţia. Mesajul transmis subliniază faptul că justiţia independentă este capabilă, prin instituţiile sale şi prin exercitarea prerogativelor în cadrul constituţional, alături de celelalte puteri, să asigure echilibrul puterilor în stat în baza controlului reciproc între puteri, în interesul societăţii şi al menţinerii ordinii de drept. Astfel, de nicăieri nu rezultă intenţia mea de a plasa justiţia în afara puterilor statului şi deasupra acestora, precum şi problema depăşirii cadrului constituţional şi a existenţei unui conflict juridic între puterile statului care, desigur, este de competenţa Curţii Constituţionale", precizează Augustin Lazăr, duminică seară, pe Facebook.

El adaugă că principiile enunţate de el se regăsesc în Carta de la Roma. "Principiile pe care le-am enunţat în mesaj se regăsesc în Carta de la Roma (adoptată ca urmare a Opiniei nr. 9 din 2014 a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei) şi în nota explicativă unde, se subliniază că procurorii trebuie să îşi îndeplinească sarcinile fără nicio presiune sau interferenţă externă, în conformitate cu principiul separaţiei puterilor şi principiul responsabilităţii", explică procurorul general.