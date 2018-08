Lege bizara pentru pensionarii romani care locuiesc in strainatate. Vor trebui sa dovedeasca de doua ori pe an ca nu au murit

Pensionarii care locuiesc in strainatate, vor fi obligati, conform noii legi a pensiilor, sa dovedeasca de doua ori pe an ca nu au murit. Romanii care primesc pensie lunara de la Casele de Pensii din Romania si traiesc in afara tarii, vor fi obligati sa trimita de doua ori pe an autoritatilor un certificat de viata.

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor banesti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliti pe teritoriul altor state, denumiti in continuare beneficiari nerezidenti, au obligatia de a transmite semestrial, pana cel tarziu la data de 31 martie, respectiv pana la data de 30 septembrie ale fiecarui an, un certificat de viata", se arata la alin. (5) al art. 102 din noua lege a pensiilor.

Tot legea prevede ca beneficiarul va suporta cheltuielile de transfer a drepturilor banesti.

,,Cheltuielile generate de transferul in strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suporta de beneficiar, cu exceptia platilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr.197/2010, in cazul acestora din urma comisioanele fiind suportate, proportional, de catre beneficiar si de catre casele teritoriale de pensii. Cheltuielile generate de transferul din strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, cuvenite si neincasate, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat", prevede actul normativ.