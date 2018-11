Legi bizare. Iata orasul in care este interzis sa mori sau sa nasti

Cand credeam ca nimic nu ne mai poate surprinde, ei bine, probabil ca nu ai auzit de orasul in care este interzis prin lege sa mori. Capitala Arhipeleagului Svalbard, orasul Longyearbyen, situat in nordul Norvegiei, vrea sa doboare chiar toate clasamentele in ceea ce priveste locul cu cele mai ciudate legi. Aici, reprezentantii sai au emis o lege la care nu se astepta nimeni.

In anul 1950, aici s-a dat o lege care interzice locuitorilor sa moara. Fiind cea mai nordica capitala a planetei, temperaturile sunt extrem de scazute. Exista un cimitir in oras, dar nu a fost folosit in 70 de ani. Motivul este clima inghetata, care impiedica descompunerea corpurilor moarte si le face o atractie pentru animalele salbatice. Persoanele care sunt susceptibile de a muri in curand sunt transportate in Norvegia cu avionul. In anii 2000, oamenii de stiinta au exhumat mai multe trupuri ale unor oameni care au murit in anul 1917 de gripa spaniola. Acestia au gasit particule ale acestui virus in timpul analizelor lor, explica „The International Business Times".

De asemenea, orasul nu are din acest motiv nici spital, dar nici morga. Cand vine vorba despre nasteri, femeile care urmeaza sa aduca pe lume un bebelus sunt transferate in Oslo cu o saptamana inainte de termen si se intorc dupa cateva saptamani impreuna cu bebelusul.

Orasul a fost distrus in Al Doilea Razboi Mondial

Asezarea a fost intemeiata in 1906 de catre John Munroe Longyear, principalul proprietar al Companiei Arctice de Carbune din Boston (Arctic Coal Company of Boston). A fost distrus de germani in Al Doilea Razboi Mondial in anul 1943 si reconstruit dupa terminarea conflictului. Localitatea este situata in partea de vest a insulei Spitsbergen, port la fiordul Adventfjorden. Populatia este de aproximativ 2000 locuitori. In aceasta localitate a fost construit in anul 26 februarie 2008, un depozit de seminte care va pastra, cand va fi la maxima capacitate, semintele a aproximativ 100 de milioane de specii de plante de pe glob. In prezent depozitul gazduieste semintele a aproximativ jumatate de milion de specii, potrivit wikipedia.org. Acest seif mai este cunoscut ca „seiful pentru sfarsitul lumii".