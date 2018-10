Leguma care poate vindeca diabetul in doar 28 de zile. Cum trebuie consumata

O planta nu foarte des consumata are capacitatea de a ameliora unele afectiuni grave precum diabetul.In urma unui studiu, cercetatorii au descoperit ca planta numita "bama" poate reduce semnificativ nivelul glucozei din sange in doar 28 de zile. Acest efect benefic s-ar datora continutului ridicat de fibre al bamei.

De asemenea, bama nu contine grasimi saturate si nici colesterol si este o sursa bogata de vitamina C, ceea ce ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar. Bama este un aliat de nadejde si in curele de slabire, intrucat contine foarte putine calorii - doar 33 la 100 de grame - si este bogata in vitamine si minerale.Este bine sa mananci fructele de bama proaspete, usor necoapte, in ziua in care le-ai cumparat. Evita-le pe cele care par uscate.

Foarte multi oameni inlatura aceasta planta din culturile lor fara sa stie macar ca este una dintre cele mai benefice plante pentru sanatatea de pe planeta. Este vorba de patlagina, o planta cu aproximativ 200 de variatiuni, dar toate cu aceleasi proprietati medicinale. Cele mai populare sunt Lance si Broadleaf.

Patlagina creste in general in solurile sarace, pietroase, chiar si pe sosele, de multe ori alaturi de papadie. Patlagina se mai gaseste si in santierele de constructii, o dovada a faptului ca natura se regenereaza. La noi in tara, aceasta planta are mai multe denumiri, care de care mai ciudate: limba-boului, mama-ploii, patlanjel sau iarba-mare. Perioada de inflorire a plantei este luna mai, iar ultimele rasaduri apar la inceputul toamnei, in septembrie. De la patlagina se foloseste cel mai mult radacina, insa in unele cazuri si tulpina este utilizata.

Pe langa o multime de vitamine, precum vitamina A, C sau K, planta mai are in componenta si acid salicilic, ulei volatil, proteine, substante minerale, substante antibiotice si acizi grasi. Toate aceste componente o fac foarte utila in scopuri terapeutice si, in concluzie, in tratarea multor boli sau afectiuni. Una dintre proprietatile patlaginei este vindecarea muscaturilor de tantari. Planta are proprietati astringente puternice si absoarbe toxinele din organism. Ceea ce trebuie sa faceti este sa striviti patlagina si sa o puneti apoi pe zonele cu pricina. Puteti pune patlagina pe intepaturi de albine, muscaturi de insecte, acnee, taieturi sau eruptii cutanate. Apoi bandajati pentru 4 -12 ore, asigurandu-va ca patlagina este bine asezata pe zona afectata.

O alta modalitate de a de beneficia de proprietatile uimitoare ale patlaginei este aceea de a va prepara un balsam pe care sa il aplicati pe piele. Este foarte bun si pentru tratarea hemoroizilor.

Patlagina are efecte uimitoare si asupra sistemului digestiv, mai ales pentru un sistem digestiv care a fost distrus de uzul antibioticelor, anti-inflamatoarelor sau calmantelor de orice fel, un sistem afectat de intoxicatii alimentare sau boala Celiac etc. Pentru tratarea problemelor digestive puteti folosi atat frunzele cat si semintele de patlagina.

Din frunze puteti face ceai, le puteti pune in supa sau le puteti usca si folosi pentru asezonarea mancarurilor. In ceea ce priveste semintele, acestea se pot pisa sau inmuia in apa. Consumul de seminte inmuiate este foarte benefic intrucat stimuleaza pierderea in greutate si imbunatateste tranzitul. De asemenea, patlagina are un rol foarte important in tratarea tusei si a racelii, ea actionand ca un antibiotic foarte puternic. Folosita inca de pe timpul stramosilor nostri, dacii, aceasta planta si-a dezvoltat treptat aria de utilizare, in prezent reprezentand un adevarat medicament si pentru tratamentul celor bolnavi de tuberculoza, dar si pentru cei care au probleme din cauza stresului cotidian sau din cauza oboselii prelungite.