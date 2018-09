Lia Olguta Vasilescu reactioneaza dur la gestul presedintelui Klaus Iohannis: Ne trimite acasa...

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati „necesare si urgente" Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis a recunoscut ca Guvernul are bani de salarii si pensii, dar ca problema ar fi bugetul SRI, despre care a spus ca este mai mare decat al altor ministere, precum cel al Energiei sau cel pentru Mediul de Afaceri.

Intrebata daca se va face o noua propunere de rectificare bugetara, Vasilescu a afirmat: `Nu exista asa ceva, sa facem o noua rectificare bugetara, nu exista, pentru ca am programat toate aceste plati care sunt necesare si urgente. Facem acum o noua rectificare? Ne trimite acasa ca pe scolari, duceti-va si refaceti-va temele si veniti la mine si lasati-mi banii de la serviciile secrete si de la Administratia Prezidentiala in pace? Nu intelege ca nu e seful Guvernului, are alte atributii, iar acel aviz e consultativ. Foarte bine, nu s-au inteles in CSAT, iesea aviz negativ si maine puteam sa facem rectificarea bugetara".

Ministrul Muncii a spus ca se asteapta ca juristii sa se pronunte pentru a vedea care este iesirea din acest "impas". `Asteptam ca juristii sa se pronunte (...) noi nu putem sa renuntam la ceea ce ne-am propus sa facem in aceasta rectificare bugetara. Este o decizie pe care o vor lua juristii, stiu ca la ora actuala se discuta ca sa vedem cum iesim din acest impas", a spus Vasilescu.