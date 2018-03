Mai multe documente DIICOT din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arată cum interlopii au încercat să-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor plătiți! În referatele procurorilor apar grupări celebre din lumea subterană a Capitalei, precum Caranii, Cămătarii sau Sportivii!

Grupările își tranșau cu săbiile și pistoalele supremația asupra Capitalei, iar conflictele sângeroase au avut loc în restaurante, pe stradă, în București sau în apropierea Capitalei. Prețurile plătite pentru o „lovitură" au fost de la 30.000 la 300.000 de euro, în funcție de "rangul" personajului incomod. Toate aceste fapte care au îngrozit oamenii simplii s-au soldat cu condamnări care însumează 100 de ani de închisoare. Cele mai importante pasaje din documentele care însumează 289 de pagini sunt prezentate de Cancan.ro. E vorba de fapte de o violență extremă, petrecute în public. De multe ori în miezul zilei și în apropierea "civililor" care puteau fi oricând răniți.

"Temându-se de eventualele repercusiuni, dar si din dorința de răzbunare, și cunoscând rivalitatea mocnită între membrii Grupării „CĂMĂTARII" și membrii Grupării „SPORTIVII", membrii Clanului (...), contra unor sume considerabile, i-au solicitat inculpatului R____ R___ C_______ și membrilor grupării sale, să procedeze la suprimarea fizică a membrilor Grupării „CĂMĂTARII". Mai mult, inculpatul _____ a angajat ca bodyguarzi doi dintre membrii grupării „Sportivii", respectiv „Spadafora"- inculpatul V_____ A________ R_____ și „Ață" - inc. B___ A_____ R_____.

În data de 15.07.2012, la Restaurantul „Riviera", situat pe ____________________, sector 4, a avut loc o altercație între membrii a două grupări rivale și anume Gruparea „SPORTIVII" și Gruparea „CĂMĂTARII", care s-au agresat reciproc, folosind mai multe obiecte contondente, arme albe precum și o arma de foc, ceea ce a condus la rănirea prin împușcare a unora dintre participanți. În data de 15.10.2012, în jurul orelor 00.50, pe ________________________________ Restaurantului „Hanul Haiducilor", sector 4, București, a avut loc un conflict violent între două grupări infracționale, respectiv între Gruparea „CĂMĂTARII" și Gruparea „SPORTIVII", prilej cu care s-au utilizat arme de foc și corpuri contondente, tulburându-se grav ordinea și liniștea publică.

În data de 07.11.2012, în localitatea Popești-Leordeni, județ I____ pe ______________________ loc, în jurul orelor 15:00-15:30, un conflict violent în care s-au folosit arme de foc; majoritatea agresorilor au purtat cagule, fiind depistați ulterior numiții C_____ G___ D_____, S____ M_____ zis „B__", B___ R_____ G______ zis „R_____ a lui IOC" (gruparea „Cămătarii") și R____ R___ C_______, V_____ A________ R_____ zis „S________", A___ G_____ D_____, B___ A_____ R_____ zis „A__" (gruparea „Sportivii"), ultimul suferind o plagă prin împușcare (pneumotorax). Cercetările ulterioare au evidențiat că acest conflict armat a avut loc între membri a două grupări de criminalitate organizată, extrem de active în prezent, atât pe raza Municipiului București, dar și în restul țării, respectiv Gruparea „SPORTIVII", care își are punctul de acțiune și de dispersie în cartierul Berceni, sector 4 București, și Gruparea „CĂMĂTARII", care acționează pe raza sectorului 5 București, dar și în restul teritoriului.

"Mai mulți membri ai grupării „Sportivii", respectiv R____ R___ C_______, B___ A_____ R_____ zis „A__", V_____ A________ R_____ zis „S________", A___ G_____ D_____ și alte persoane rămase neidentificate, toți purtând cagule și fulare pentru a nu fi identificați, s-au deplasat cu mai multe autoturisme pe raza orașului Popești-Leordeni, unde au observat că pe ___________________________ imobilului aparținând lui C_____ G___ D_____ se afla parcat autoturismul marca BMW cu nr. XXXXXXXXX, despre care cunoșteau că este utilizat de către S____ M_____ zis „B__", membru al grupării „ Cămătarii". În aceste condiții, au urmărit momentul în care pe S____ M_____ zis „B__", C_____ G___ D_____ și B___ G______ R_____ zis "R_____ A L__ IOC" au urcat în autoturism cu intenția de a pleca și, cu scopul de a exercita acte de violență fizică asupra acestora, au blocat cu mai multe autoturisme un segment al străzii Eclipsei, astfel încât autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX să nu poată părăsi zona, profitând și de traficul redus pe această stradă și topografia zonei. După blocarea străzii, membrii grupării „Sportivii", respectiv: R____ R___ C_______, B___ A_____ R_____ zis „A__", V_____ A________ R_____, zis „S________", A___ G_____ D_____ și alte persoane rămase neidentificate, s-au apropiat de autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX căruia îi limitaseră posibilitățile de mișcare, și au început să lovească cu corpuri contondente (bâte, bare din fier, baston telescopic tip „castet", pietre) în geamurile și caroseria autovehiculului și, concomitent, au folosit arme de foc cu muniție letală, prin modificările făcute asupra elementelor componente ale acestora cât și asupra muniției pentru a avea efecte letale (înlăturarea elementului de semiobturare montat în interiorul țevii, bile din oțel montate artizanal în inserția de sertizare a cartușului și proiectile din plumb). R____ R___ C_______, V_____ A________ R_____, B___ A_____ R_____ zis „A__" și alți autori necunoscuți, au tras mai multe focuri de armă asupra autoturismului și ocupanților acestuia, cu intenția de a le suprima viața. După spargerea geamurilor autoturismului de către B___ A_____ R_____ zis „A__" , membrii grupării „ Sportivii" au continuat __________, în sensul că A___ G_____ D_____ și alte persoane neidentificate au pulverizat substanțe iritant lacrimogene în interiorul mașinii, folosind spray-uri, și au lovit ocupanții cu obiecte contondente."

(...) Analizând aceleași aspecte ca cele avute în vedere în cazul grupării Cămătarii, Curtea remarcă faptul că, spre deosebire de prima grupare, Sportivii au avut ca scop săvârșirea de infracțiuni contra persoanei, inclusiv infracțiune de tentativă la omor, în vederea afirmării supremației printre grupările care acționau pe raza mun. București și obținerea de beneficii materiale din această poziție importantă (atât prin modalități ilicite cât și prin asigurarea, contra cost, a unor servicii de protecție a unor persoane împotriva acțiunii grupărilor rivale). Acest lucru rezultă din numărul mare de incidente violente în care au fost implicați membrii grupării, în frunte cu liderul acestora, incidente în care au fost folosite arme și s-a urmărit suprimarea vieții persoanelor.

Anchetatorii au detaliat și faptele de violență petrecute la Restaurantul Riviera.

„Inculpații B________ D_____ F_____, D_____ C_____ V_______, F________ C_________ și V____ C_____ s-au deplasat la Restaurantul „Riviera", situat pe ____________________, sector 4 unde se aflau și inculpații N______ N_______ V____ și C_____ G___ D_____, bodyguarzi ai localului, C_____ aflându-se în afara programului de lucru. Grupul celor patru inculpați a rămas pe terasa localului și, pe fondul probabil și al consumului anterior de alcool, inculpatul F________ a intrat într-o dispută verbală cu inculpatul N______, care a degenerat într-o altercație fizică, inculpatul F________ fiind lovit cu piciorul și apoi și cu un scaun în cap. În acest context, în conflict au intervenit și ceilalți inculpați, exercitându-se reciproc acte de violență, participanții aruncând împotriva celorlalți cu obiecte găsite la fața locului - scaune, mese, pahare etc. De asemenea, inculpatul B________ a executat 5 focuri de armă, 2 în aer și 3 spre cel de-al doilea grup, ocazie în care a provocat leziuni prin împușcare inculpaților C_____ și N______. Conflictul a continuat și după momentul în care grupul celor patru inculpați a părăsit terasa, fiind urmăriți de ceilalți doi inculpați, împrejurare în care inculpatul B________ a mai tras un foc de armă. Urmare a scandalului produs, atât angajații cât și clienții restaurantului au fost panicați de violența manifestată de inculpați, fiind nevoiți să fugă sau să se adăpostească pentru a nu fi agresați".

În alte situații însă, victimele infractorilor au căzut oamenii obișnuiți, care ajunseseră să le datoreze bani luați cu camată. Interlopii au recurs la violențe de fiecare dată pentru a-și recupera banii, cu dobânzi substanțiale!

"La ușa apartamentului unde locuiesc împreună cu familia mea, respectiv fiul meu în vârstă de 6 ani la vremea respectivă și mama mea în vârstă de 65 de ani la vremea respectivă, s-a prezentat P________ F______ zis „P_______" însoțit de alți doi bărbați de aproximativ 30 ani, aceștia începând să bată cu pumnii și picioarele în ușa apartamentului meu, țipând că îl caută pe P___ M_____, deoarece acesta le datora bani. Până să vină la ușa casei mele P________ F______ zis „P_______" mă suna o dată la trei zile, uneori chiar de trei ori pe zi, pentru a-mi cere banii pe care fostul meu soț îi datora acestuia, neinteresându-l că noi doi am divorțat. Menționez că acesta a venit împreună cu soția lui gravidă în luna a șaptea sau a opta, P________ M_____-V______, la locul meu de muncă și au făcut scandal, țipând că trebuie să le dau datoria pe care fostul meu soț le-o datora. Cei doi au plecat doar atunci când i-am amenințat că sun la Poliție și că știu că sunt cămătari. De nenumărate ori l-am văzut pe P________ F______ zis „P_______" sau „P____" urmărindu-mă pe lângă blocul unde locuiesc. După aproximativ o lună, mi-am găsit autoturismul marca TOYOTA LAND CRUISER cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, aflat în parcarea blocului, având toate cele patru anvelope tăiate. Având în vedere toate aceste aspecte, am trăit și trăiesc în continuare cu un sentiment de panică, de teamă de a nu fi urmărită și mă tem pentru siguranța copilului meu, iar de 2 ani evit să ajung în cartierul Militari, doar pentru simplul motiv că „PAMPALUC" și „M__ E__" locuiesc în acea zonă. Menționez că în vara anului 2009, când eram deja divorțați, fostul meu soț s-a împrumutat de la P________ F______, zis „P_______" cu suma de 3000 euro și de la „M__ E__" cu o sumă de aproximativ 30.000 euro."