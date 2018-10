Live pe Facebook: Accident infiorator in Timis. Un barbat si o fetita au murit in urma impactului

Grav accident de circulatie, vineri seara, pe soseaua care leaga Timisoara de Vama Moravita. Trei masini au fost implicate in accident intre localitatile Jebel si Voiteg, un barbat si o fetita au murit, iar alti 4 oameni au fost raniti.

Din primele informatii, se pare ca o masina care mergea dinspre Timisoara spre Jebel s-a izbit de un tractor care circula in fata si care nu avea niciun fel de semnalizare. In urma impactului, masina a fost proiectata intr-un alt autoturism, care circula regulamentar, din sens opus. In masina care a izbit tractorul se afla doar soferul care a fost proiectat prin parbriz si a decedat. De asemenea, in maisna lovita si care circula regulamentar se aflau trei adulti si doi copii, intre care o fetita care nu a mai putit fi salvata, in ciuda eforturilor medicilor. Ceilalti adulti din aceeasi masina au fost preluati de echipajele medicale si transportati la spital. Mai multe echipaje de politie, pompieri, dar si 5 ambulante sunt la fata locului. Traficul in zona este blocat.

UPDATE: Soferul care a provocat accidentul teribil de pe soseaua Timisoara - Moravita, soldat cu 2 morti, intre care un copil, facea live pe Facebook. Momentul impactului. Video

„Un barbat de 31 a condus un autoturism pe DN 59, dinspre Timisoara spre Jebel, iar la un moment dat a lovit din spate un tractor, dupa care a ricosat intr-un autoturism care circula regulamentar din sens opus. In urma impactului, soferul a decedat, iar din autoturismul ce se deplasa din sens opus a decedat o fetita de 9 ani, iar alte 4 persoane, pasagere in acelasi autoturism, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale„, transmit pentru opiniatimisoarei.ro reprezentantii IPJ Timis.