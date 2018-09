LIVIU DRAGNEA: "Am fost audiat ca martor în legătură cu afirmaţiile privind o lovitură de stat"

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus în această seară, la ieşirea de la Parchetul General, că a fost citat ca martor în legătură cu afirmaţiile sale potrivit cărora protestul din 10 august ar fi fost o tentativă de lovitură de stat, el susţinând că a fost întrebat dacă are elemente în sprijinul declaraţiilor sale şi le-a prezentat procurorului. La ieşire, liderul PSD a fost aşteptat de mai mulţi protestatari care au strigat "Hoţule", "Dragnea infractorul a gazat poporul".

"Tot ce am avut de spus am spus în faţa procurorului", a declarat Liviu Dragnea la ieşirea de la Parchetul General, unde a fost audiat timp de aproximativ o oră şi jumătate. Întrebat dacă a depus vreun document la Parchet, el a spus că nu a depus niciun document. De asemenea, întrebat dacă le-a spus procurorilor despre finanţarea externă a protestului din 10 august, Liviu Dragnea a răspuns: "Ce le-am spus dumnealor nu vă pot spune dumneavoastră". El a mai susţinut că nu a primit informări nici de la SRI, nici de la MAI. Jurnaliştii l-au întrebat pe liderul PSD şi dacă îi este teamă că va fi pus sub acuzare în acest dosar şi a răspuns: "Nici vorbă". Liderul PSD a mai afirmat că le-a spus procurorilor că, în opinia sa, Jandarmeria a acţionat legal, în condiţiile în care acolo "au fost violenţe mari". Întrebat cine este vinovat pentru violenţele din 10 august dacă Jandarmeria a acţionat legal, Dragnea a răsuns: "Cei care au organizat aceste violenţe". Dragnea a fost vizibil iritat de întrebările jurnaliştilor, dar şi de cei câţiva protestatari care l-au asşteptat în faţa Parchetului şi care au strigat "Hoţule", "Dragnea infractorul a gazat poporul" sau "Să gazezi nilşte copii, cât de javră poţi să fii". La un moment, unul dintre protestatari l-a întrebat: "De ce sunteţi atât de bogat, de unde furaţi? ", iar liderul PSD a replicat: "N-am furat nimic! Unde e bogăţia mea? Nu v-aţi săturat de atâta minciuni?".