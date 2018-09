Liviu Dragnea, din nou în instanță în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit pentru 8 octombrie data în care se va desfășura primul termen al apelului în dosarul DGASPC Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la trei ani și șase luni de închisoare cu executare.

Apelul va fi judecat de un complet format din cinci judecători, condus de Iulian Dragomir, notează Agerpres.ro. Pe 21 iunie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvărşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi Anisei Niculina Stoica. Vezi care a fost prima reacție din PSD, după condamnarea lui Dragnea. 'Sunt șocat, nu se aștepta nimeni'.

Instanța a decis să anuleze suspendarea executării în dosarul „Referendumul". Astfel, a rezultat pedeapsă finală de 3 ani şi 6 luni cu executare în cazul lui Liviu Dragnea. Judecătorii explică de ce l-au condamnat pe Dragnea la închisoare cu executare: Șeful PSD are „capacitatea' de a provoca temere în Teleorman. Decizia de condamnare a fost luată de doi dintre cei trei judecători ai completului. Al treilea a votat pentru achitare. Pe de altă parte, Dragnea a fost achitat pentru acuzaţia de instigare la fals intelectual.

Alte condamnări în dosar:

Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, 3 ani, 7 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare;

Rodica Miloş, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere cu un termen de încercare de 5 de ani;

Olguţa Şefu, la data faptelor director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de 5 ani pentru abuz în serviciu;

Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, pentru abuz în serviciu - 3 ani cu suspendare sub supraveghere cu un termen de încercare de 5 ani;

Valentina Mirela Marica, la data faptelor şef al Complexului de recuperare şi coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei - 3 ani de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de 5 ani;

Constantin Claudiu Balaban, şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei din municipiul Alexandria, 3 ani închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de 5 ani;

Nicuşor Gheorghe, la data faptelor şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare - un an închisoare cu suspendare cu termen de încercare de 3 ani;

Anisa Niculina Stoica: un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani;

Adriana Botorogeanu: 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de încercare de 4 ani.

În schimb, ÎCCJ a decis încetarea procesului penal în cazul fostei soții a lui Liviu Dragnea. Bombonica Prodana a achitat prejudiciul în cauză și a scăpat astfel de închisoare. Ea a fost amendată cu 1.000 de lei.