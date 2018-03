Liviu Dragnea: Legile justitiei si modificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare

Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, sambata, ca legile justitiei si modificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare.

„Asa cum spus si anul trecut, pana la finalul sesiunii legile justitiei sa fie adoptate si au fost adoptate, dar asta nu inseamna ca s-au facut sub presiune si la legile justitiei articolele declarate neconstitutionale de Curte vor fi modificate in raport cu ceea ce a decis CCR. Iar la codurile penale la fel, cu dezbateri largi, sper cu aceeasi implicare pentru care le multumim si CSM si asociatiilor de magistrati si cu o comunicare mult mai buna si directa cu Consiliul Europei, cu Comisia Europeana, in asa fel incat schimbul de informatii sa fie cel corect si sa avem la final niste coduri penale pe care trebuie sa le modificam din cel putin trei motive", a afirmat Dragnea.

El a vorbit despre directivele europene 42/2014 si 343/2016 care trebuie sa fie transpuse in legislatie pana in aprilie pentru ca in caz contrar exista un risc de infrigement. „Al doilea motiv, deciziile CCR care, ne place sau nu ne place, sunt obligatorii. Sunt cele trei motive principale pentru care codurile penale trebuie modificate. Astea sunt explicatiile, sunt simple si calendarul este pana la sfasitul acestei szesiuni parlamentare", a completat liderul PSD.