Liviu Dragnea, razboi cu ICCJ: Cerere depusa impotriva instantei supreme

Liderul PSD cere suspendarea in parte a deciziei Colegiului de Conducere a ICCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcatuitele completele de 5 judecatori, Liviu Dragnea acuzand, in cererea de chemare in judecata ca e un act administrativ "nelegal emis cu exces de putere".

Informatiile apar in procesul pe care presedintele PSD l-a intentat Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin Cristina Tarcea, si Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Liviu Dragnea contesta decizia instantei supreme de a mentine completele de 5 judecatori constituite la inceputul anului. Controversele privind formarea completelor de 5 judecatori de la instanta suprema au inceput dupa ce a intrat in vigoare legea 304, de modificare a legii de organizare judiciara. Aceasta prevede ca vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintele Sectiei Penale nu mai conduc completele de 5 judecatori, ci toti magistratii din complet sunt trasi la sorti. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat insa ca modificarile legislative aduse Legii nr.304/2004 nu contin norme tranzitorii in cazul formarii completelor de 5 judecatori asa ca schimbarile intra in vigoare abia anul viitor.

In cererea de chemare in judecata, presedintele PSD solicita:

"1. Anularea in parte a hotararii de Colegiu 89/4 din septembrie numai in ceea ce priveste dispozitiile normative cuprinse in litera D a acesteia deoarece este un act administrativ nelegal emis cu exces de putere

2. Obligarea paratelor sa adopte o Hotarare de Colegiu cu respectarea prevederilor art. 19 alin 2(1) si art 32 din legea 304/2004 privind organizarea judiciara, modificata prin legea 207/2018, in privinta compunerii completde judecata de 5 judecatori in materie penala, in acord cu dispozitiile legale si limitele de competenta stabilita prin Constitutie.

3. Pana la solutionarea cererii de anulare, suspendarea in parte a actului administrativ.

4. Sesizarea CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului 32 alin 1 din legea 304/2004, in masura in care acestea se interpreteaza in sensul ca obligatia presedintelui ICCJ si a Colegiului de conducere de a stabili numarul si compunerea completelor de judecata este in toate cazurile la inceputul fiecarui an chiar si atunci cand intervine o modificare legislativa cu aplicare imediata, iar evenimentul legistlativ este plasat temporal pe parcursul anului, nu la inceputul sau sfarsitul acestuia".

Inainte de aceasta chemare in judecata, avocatii lui Liviu Dragnea au depus, pe 29 septembrie 2018, la instanta suprema, o plangere prealabila pentru a lua masuri privind constituirea completelor, insa instanta suprema si Colegiul de conducere a acesteia au refuzat sa revoce hotararea.

"Actul administrativ ce face obiectul prezentei cauze este viciat profund prin interpretarea data de catre parate , peste competentele stabilite de lege, in contra prevederilor constitutionale referitoare la separatia puterilor in stat. In sensul legii, cazul bine justificat reprezinta acele imprejurari legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ, iar paguba iminenta consta in prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public. Motivul de nelegalitate afecteaza actul administrativ dedus judecatii deoarece se bazeaza pe o interpretare arbitrara contrara legii a dispozitiilor legale", se mai arata in cererea de chemare in judecata.

Presedintele PSD acuza instanta suprema si Colegiul de conducere ca si-au asumat aplicarea selectiva a prevederilor legii 304/2004, "fara nicio justificare legala, cu consecinta periclitarii situatiei juridice a proceselor inregistrate dupa data de 23 iulie 2018".

Totodata, Liviu Dragnea sustine ca nerespectarea normelor privind compunerea completelor de judecata si vicierea procesului de repartizare aleatorie afecteaza insasi legalitatea hotararilor judecatoresti promulgate ulterior datei de 23 iulie 2018, data intrarii in vigoare a noilor dispozitii.

"Suntem, asadar, in cazul unei aplicari selective a dispozitiilor legii 304/2004 privind organizarea judiciara, asa cum a fost modifcata prin legea 207/2018, ceea ce constituie un veritabil exces de putere cu consecinta anihilarii rolului constiututional al uneia dintre puterile statului - cea legislativa si incalcarii dreptului de acces al cetatenilor la o instanta independenta si impartiala", concluzioneaza liderul PSD. Dosarul deschis dupa ce Liviu Dragnea a actionat in instanta ICCJ si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel.