Liviu e mai mare cu 30 de ani decat Irina, care i-ar putea fi nepoata. Cati ani are Liviu? Vezi raspunsul lui Victor la celebra problema de matematica

Urmare a aparitiei lui Liviu Dragnea la Congresul PSD de sambata trecuta alaturi de iubita sa Irina Tanase, dar si a dezvaluirilor facute de liderul social-democratilor marti, care l-au determinat si pe Victor Ponta sa reactioneze, in retelele de socializare a aparut urmatorul text popular:

Problema de matematica pentru ciclul intai (menstrual): "Liviu are cu 30 de ani mai mult decat iubita sa, Irina, viitoarea sotie. Aceasta este cu 5 ani mai mica decat fiul sau si cu 4 ani mai mica decat fiica sa. Tatal Irinei este cu 10 ani mai mic decat Liviu, iar Irina i-ar putea fi nepoata, ca si bunic al ei. Chestiune ajutatoare: Irina seamana cu Bombonica in tinerete si are jumatate din varsta acesteia. Intrebare: cati ani are Liviu?" In retelele respective, dupa reactia fostului premier PSD, apare si: "Rspunsul lui Victor Ponta: 150 de ani cu executare!"