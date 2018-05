Loc extraterestru descoperit in Romania! Cercetatorii de la NASA sunt bulversati de ceea ce au gasit aici

Exista un loc secret in Romania ce poate fi oricand asemanat cu planeta Marte! Totul arata extrem de bizar si doar cei mai curajosi se avanta aici, fiindca risca sa isi piarda viata! Este vorba despre o pestera, inundata aproape total de o apa cat se poate de limpede, iar peisajul aminteste cumva de planeta Marte.

Locul ei este cunoscut doar de cativa specialisti. Pentru amatorii fara experienta, pestera poate fi fatala! Lumina lanternelor strabate apa de parca ar fi aer. Locul pare total nepamantean. De altfel, mediul este asemanat de cunoscatori cu cel de pe Marte. Pentru ca nu exista aer deloc - oricat de greu ar parea de crezut. Si cei de la NASA s-au aratat interesati de acest loc. Mai multe echipe mixte au făcut diverse cercetari pentru a putea sa isi faca o parere despre mediul si conditiile de dezvoltare a ecosistemului.

Pascale, care este scafandru militar, este unul dintre putinii oameni care au ajuns in locul unic in Dobrogea: Pestera Movile, singura pestera cu apa de izvor. Locatia insa, ramane, cel putin pentru moment, secretul celor cu experienta in scufundari. Aceasta pestera a fost descoperita accidental, in urma unor lucrari acum mai multi zeci de ani, in anii 80. Pana in 1990, cand s-a inceput explorarea pesterii, locul a fost complet izolat de schimbarile mediului exterior. Pestera Movile are si dimensiuni uimitoare. Este lunga de aproximativ 100 de metri, iar inaltimea maxima este de opt metri. Biologii cred ca aceasta este legata de un sistem subteran dobrogean, dar si cu raurile sau chiar fluviul subteran, cel numit „al patrulea brat al Dunarii", cel care este momentan o legenda, pornita in anii 60.

Pestera Movile este o pestera descoperita in 1986 in Romania, langa Mangalia, unica in lume pentru ecosistemul descoperit in interiorul ei. Acesta functioneaza pe baza chimiosintezei si a fost separat complet de mediul exterior timp de circa 5,5 milioane de ani. In total aici s-au descoperit 35 de specii complet noi care traiesc intr-un mediu foarte bogat in hidrogen sulfurat, cu o atmosfera foarte saraca de oxigen, dar bogata in dioxid de carbon si metan. Abia in 1990 a inceput explorarea ei, timp in care pestera a fost izolata.