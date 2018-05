Localnicii dintr-o comuna de langa Mangalia cred ca au descoperit poarta de dincolo de moarte

Romania este o sursa inepuizabila de mistere si locuri ciudate, unde au loc fenomene inexplicabile. Un astfel de loc este si pestera din comuna Limanu, situata la cativa kilometri de Mangalia.

Oamenii spun ca din adancuri se aud zgomote ciudate, iar cei care se incumeta prea departe de intrare nu se mai intorc niciodata. Ascunsa sub dealul ce margineste comuna Limanu, acest loc nu a putut fi niciodata explorat in intregime, din cauza labirintului intortocheat de pesteri. Localnicii povestesc ca pestera aceasta ciudata este o poarta catre lumea de dincolo de moarte. Pestera are o lungime de aproape patru kilometri si sute de galerii care serpuiesc pe sub sat. Se spune ca in aceasta pestera s-au adapostit dacii impreuna cu toate bunurile lor mai de pret, pentru ca erau prigoniti de catre romani. Tot aici s-au adapostit mai apoi primii crestini, in cautarea insingurarii si a unui loc de rugaciune departe de zgomotul lumii de afara.

In jurul acestui loc misterios s-au nascut, asa cum era de asteptat, cateva legende care fascineaza si azi. Astfel, se spune ca pestera este strajuita de insusi Zamolxis, care pazeste intrarea in taramul sacru pana cand stramosii daci se vor intoarce. Potrivit localnicilor, batranii satului spuneau ca inlantuirea de pesteri s-ar intinde prin beciuri si fantani din Limanu pana in Bulgaria sau chiar Turcia. O alta legenda spune ca aici se aud cateodata niste vaiete stranii si inspaimantatoare care vin din strafundurile pamantului, iar cei care le aud sunt de-a dreptul hipnotizati de ele si pornesc in cautarea glasului.