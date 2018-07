Locul misterios din Romania, aflat intr-o mlastina care vindeca orice boala. Bolnavul trebuie doar sa bage picioarele in noroi!

Loc incarcat de legenda, Mlastina de la Iaz, ar fi o punte intre doua lumi. Se zice ca este binefacatoare si vindeca pe oricine are curajul sa puna piciorul in apa neagra, dar se mai spune si ca a furat multe vieti.

Multi localnici evita mlastina, locul fiind considerat unul cu ghinion, acest lucru fiind pus probabil si pe seama pericolului reprezentat de adancimea mlastinii care pe alocuri, potrivit localnicilor, depaseste 4-5 metri. Mlastina de la Iaz este o arie protejata de interes national ce corespunde categoriei a IV-a (rezervatie naturala de tip faunistic si floristic), situata in judetul Salaj, pe teritoriul administrativ al comunei Plopis.

La Valea Iazului, natura pare...impietrita. Tainele apei sunt inca nedeslusite, iar iazul atrage ca un magnet curiosii in cautarea de legende. Locul este unul mirific atat vara, cat si iarna, cand mlastina este acoperita de zapada. „O legenda, am auzit-o eu de la bunica, spunea ca in aceasta zona, la un moment dat, a fost o seceta puternica. Au secat apele , nu a plouat cativa ani si apa nu se gasea decat aici, in mlastina", spune Alexandru Bolchis. De atunci, nimeni nu a mai avut curajul sa aduca apa din Iaz acasa.

Localnicii din Iaz se tem atunci cand aud de lacul aflat un kilometru de casele lor. Batranii spun ca nimeni nu a mai avut curajul sa intre in mijlocul apei de la Iaz. Unii spun ca apa din lac are puteri tamaduitoare. „Oamenii spun ca aici este un tau fara fund, taul de la Iaz, ca nu ar avea fund pentru ca aici s-au inecat multi si nu au mai iesit, mlastina i-a tras in jos", mai spune localnicul.

Cu timpul, insa, oamenii au descoperit ca apa are puteri vindecatoare. Localnicii spun ca cei care merg pe marginea iazului se vindeca de boli. Mlastina de la Iaz este o arie protejata, de interes national. Ocupa o suprafata de zece hectare.