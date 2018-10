Logodnicul Elenei Udrea si-a deschis birou imobiliar in Costa Rica, in timp ce lumea credea ca moare de foame

Pentru ca activeaza in domeniu, Adrian Alexandrov si-a deschis birou imobiliar in Costa Rica. Inca de acum cateva luni, Adrian Alexandrov si-a deschis birou imobiliar in Costa Rica. Alexandrov a lucrat cativa ani ca broker imobiliar, dar anul trecut si-a deschis propria companie pe care a afiliat-o brandului Re/Max, cel mai mare francizor din lume pe segmentul agentiilor imobiliare.

Anul acesta, insa, el nu prea a avut timp sa se ocupe de afacerea din Romania, fiind plecat frecvent in Costa Rica. Dupa ce Udrea a fost arestata, el a ramas sa aiba grija de fetita, astfel ca sederea in Costa Rica s-a prelungit. Alexandrov a fost prevazator si a facut in asa fel incat sa-si asigure un venit in perioada in care va sta departe de tara, pentru a nu se baza doar pe economiile facute.

In primavara, la una din vizitele din Costa Rica, acesta s-a dus la biroul Re/Max din San Jose, capitala statului, si s-a fotografiat alaturi de doua femei ce ocupa functia de agent imobiliar, colegele sale. "Biroul imobiliar, calatorie de afaceri, Costa Rica", a postat Alexandrov, care a lasat sa se inteleaga ca acesta este noul sau loc de munca.