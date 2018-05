Lorelai Mosnegutu, in fata celui mai dificil moment din viata ei: „Nu am emotii, sunt linistita"

Lorelai Mosnegutu, cantareata fara maini si care a impresionat pe toata lumea cu talentul ei, se pregateste pentru una dintre cele mai mari provocari din viata ei. Castigatoarea sezonului trecut al emisiunii „Romanii au talent" se pregateste pentru cel mai greu examen de pana acum. Aceasta urmeaza sa sustina evaluarea nationala si sa dea la liceul dorit.

„Nu am emotii, sunt linistita. Urmeaza examenul de evaluare nationala, iar apoi cel de admitere la Liceul de Arte. Am fost in Quatar sa cant. Am primit un trofeu in Quatar. Peste doua saptamani am banchetul, voi canta si acolo.", a spus Lorelai Mosnegutu in cadrul unei emisiuni tv. Viorica Parvan, femeia care are grija de Lorelai Mosnegutu inca de cand era bebesus, s-a declarat profund impresionata de modul in care autoritatile din alte tari se implica in viata persoanelor cu dizabilitati.

„Am vizitat si o facultate speciala pentru persoane cu dizabilitati. Acolo statul are grija de ei pana la varsta de 21 de ani. Se gaseste pentru fiecare un loc de munca, nu ca la Bucuresti.", a spus Viorica Parvan in timpul unei emisiuni tv. Membrii juriului Romanii au talent au fost pur si simplu fermecati de Lorelai, iar Mihaela Radulescu i-a schimbnat soarta fetitei, apasand pe butonul Golden Buzz, care a trimis-o direct in semifinala competitiei. De acolo si pana la castigarea concursului nu a mai fost decat un pas.