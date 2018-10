Lovitura dura pentru toate bancile din Romania! Toti tinerii vor fi afectati de aceasta decizie

Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toti tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parintii depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamental.

Veniturile din dobanda, de 3% pe an, si din prima vor fi scutite de impozit. Banii vor putea fi retrasi atunci cand copilul implineste varsta de 18 ani sau inainte de termen in cazul unor probleme grave de sanatate ori a decesului minorului. Pentru copii instiututionalizati, statul va fi cel care va asigura depunerea minima de 1.200 de lei anual. Conform planului pregatit, depuneri in aceste conturi vor putea fi efectuate incepand din decembrie 2018, insa pentru anul 2018 nu va fi acordata o prima, banii urmand sa beneficieze doar de dobanda de 3%. Primul an pentru care va fi acordata prima de 600 de lei este 2019. Programul va fi denumit "gROwth - Contul individual de economii Junior". Cu aceasta initiativa de economisire pentru copii, statul ar concura puternic produsele similare ale bancilor, care nu sunt inca suficient de dezvoltate.