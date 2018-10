Lovitura grea pentru romanii din Marea Britanie. Ce anunta autoritatile de la Londra

Schimbare radicala pentru romanii care muncesc sau intentioneaza sa plece in Marea Britanie! Autoritatile anunta o schimbare uriasa!

Premierul britanic Theresa May a anuntat marti noi reguli in domeniul imigratiei in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da prioritate muncitorilor calificati si vor suprima libera circulatie a cetatenilor europeni, relateaza AFP. Asadar, inclusiv cetatenii romani vor fi afectati de aceasta schimbare.

"Va fi un sistem bazat pe competente ale muncitorilor si nu pe origine", a anuntat ea.

"Acest nou sistem va permite reducerea imigratiei persoanelor putin calificate", a subliniat sefa Guvernului britanic. "El va pune Regatul Unit pe calea unei imigratii reduse la niveluri viabile, asa cum am promis", a insistat ea.

Theresa May s-a angajat, in programul prezentat in vederea alegerilor legislative din iuniie 2017, sa reduca soldul migratoriu la mai putin de 100.000 de persoane pe an, de la 273.000 de persoane in 2018, potrivit news.ro.

Premierul urmeaza sa ofere detalii despre acest nou sistem intr-un discurs pe care-l va sustine la Congresul Partidului Conservator la Birmingham, in centrul Angliei.