Lovitura pentru Alina Bica. Cerearea de eliberare a fost respinsa de tribunalul din Costa Rica

Tribunalul din San Jose, Costa Rica, a respins cererea de ba Alinei Bica. Un judecator al Tribunalului Penal din districtul Pavas (San Jose) a respins cererea Alinei Bica de eliberare din detentie preventiva. Anterior, si Elena Udrea primise acelasi verdict.

Elena Udrea si Alina Bica sunt arestate preventiv 60 de zile, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura de extradare in Romania. Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute pe 3 octombrie de autoritatile din Costa Rica, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei.

Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, a fost data in urmarire generala in 27 iunie, dupa ce a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare pentru "favorizarea faptuitorului", in dosarul in care a fost cercetat si Adriean Videanu. Si fostul procuror-sef DIICOT a cerut din luna ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica, dupa cum au anuntat avocatii la proces. Sotia omului de afaceri Ovidiu Tender declara insa, la jumatatea lunii iunie, ca aceasta nu s-ar mai afla in Costa Rica, ci in Panama.